Рано поздравлять. СМИ «отняли» у Байдена победу над Трампом

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы, по итогам которых большинство голосов избирателей получил кандидат от демократической партии Джо Байден. Однако официальные результаты голосования пока не объявлены из-за большого количества бюллетеней, отправленных американцами по почте в рамках досрочного голосования. Победителя выборов официально объявят 14 декабря: в этот день в соответствии с пожеланиями избирателей проголосуют выборщики от каждого штата.

Действующий президент США Дональд Трамп считает себя лидером голосования и заявляет о фальсификациях результатов, намереваясь добиваться пересчёта голосов через суд.

Тем временем сам Джо Байден назвал нежелание действующего главы США Дональда Трампа признать поражение на выборах «позором». Байден осудил поведение соперника, предположив, что споры улягутся 20 января 2021 года - то есть в день его инаугурации.

Отвечая на вопрос о передаче власти, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что подсчет голосов ведется до сих пор и необходимо обеспечить полное соблюдение всех юридических процедур, добавив, что «плавная передача власти» состоится второй администрации Трампа, а не Байдена.

Кроме того, Помпео заявил, что упрекать Трампа в нежелании признать поражение на президентских выборах — «это смехотворно».