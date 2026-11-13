Маркетплейсы торопят продавцов: К чему приведет ужесточение штрафов на Ozon
Массово товары на площадке не подорожают из-за изменений в системе штрафов продавцов, заявил НСН Алексей Кременсков.
В условиях атак на логистические центры маркетплейсов принцип работы площадок меняется, поэтому для Ozon важно «поторопить» продавцов, работающих по схеме FBS, когда товар хранится и отгружается непосредственно селлером, поэтому повсеместно на ценах ужесточение штрафов не отразится, объяснил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
С 19 ноября вступает в силу изменение системы штрафов на Ozon. В сентябре площадка возобновила начисление штрафов за превышение индекса ошибок при работе по FBS (Fulfillment by Seller), когда товар хранится на собственном или арендованном складе продавца, а площадка отвечает только за конечную доставку заказа покупателю. Пока при индексе менее 5% штрафы за просроченную отгрузку и отмену по вине продавца не применяются, однако теперь минимальный порог ошибок будет снижен до 2%. Кременсков объяснил, для чего Ozon пошел на ужесточение штрафов.
«Очень часто бывает, что продавцы по FBS не своевременно производят отгрузку и в связи с этим происходят срывы сроков доставки или отмены заказов. В Ozon хотят ускорить работу по FBS, потому что в связи с последними событиями, когда крупные склады были атакованы и модель логистики немного поменялась, FBS сейчас дает львиную долю оборота. А у продавцов остался прежний подход к работе, что, как раньше было, так и будем продолжать отгружать. Получается, что селлеры не хотят ускориться, и маркетплейсы таким образом пытаются их стимулировать», — отметил он.
При этом глава Ассоциации считает, что повсеместного роста цен на маркетплейсах в связи с этим не ожидается, а удорожание товаров произойдет после Нового года по естественным причинам.
«Сложно спрогнозировать цены, так как в связи с увеличением тарифов будет больше штрафных санкций, но есть и возможность увеличить сроки отгрузки. В целом, это ужесточение может и не повлиять на цены массово, потому что коснется тех селлеров, которые готовы нарушать сроки при отгрузке товаров или совершать другие нарушения. А в целом не должно быть серьезного роста цен. А учитывая, что впереди у нас еще полтора месяца разных рекламных кампаний, акций и так далее, мы в целом не увидим определенного роста цен. С нового года ввоз новых товаров по новым ценам уже будет характеризоваться удорожанием, но оно будет связано с ежегодным повышением цен», — пояснил Кременсков.
Ранее директор по развитию бизнеса Ozon Яна Головлева в пресс-центре НСН рассказывала о мерах поддержки продавцов площадки после атак на слады.
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