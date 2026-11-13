При этом глава Ассоциации считает, что повсеместного роста цен на маркетплейсах в связи с этим не ожидается, а удорожание товаров произойдет после Нового года по естественным причинам.

«Сложно спрогнозировать цены, так как в связи с увеличением тарифов будет больше штрафных санкций, но есть и возможность увеличить сроки отгрузки. В целом, это ужесточение может и не повлиять на цены массово, потому что коснется тех селлеров, которые готовы нарушать сроки при отгрузке товаров или совершать другие нарушения. А в целом не должно быть серьезного роста цен. А учитывая, что впереди у нас еще полтора месяца разных рекламных кампаний, акций и так далее, мы в целом не увидим определенного роста цен. С нового года ввоз новых товаров по новым ценам уже будет характеризоваться удорожанием, но оно будет связано с ежегодным повышением цен», — пояснил Кременсков.

Ранее директор по развитию бизнеса Ozon Яна Головлева в пресс-центре НСН рассказывала о мерах поддержки продавцов площадки после атак на слады.

