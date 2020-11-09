Песков пояснил отказ Путина поздравить Байдена с победой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему президент РФ Владимир Путин не торопится поздравить Джо Байдена с победой в президентских выборах в США.

По его словам, необходимо дождаться официального подведения итогов голосования, передает RT.

Песков также пояснил, почему Дональда Трампа в 2016 году российский лидер поздравил сразу. Пресс-секретарь отметил, что разница здесь очевидна: сейчас действующий президент анонсировал «определённые юридические процедуры».

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Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова работать с любым президентом США, которого выберут американцы.

Между тем, издание «Свободная пресса» опросило экспертов, как могут сложиться отношения российской власти с командой нового президента США.


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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДмитрий Песков
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