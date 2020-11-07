Названы экономические последствия для России после выборов в США
Экономист выразил уверенность в беседе с НСН, что Штаты не будут локомотивом нового экономического подъема.
В США 3 ноября состоялись 59-е президентские выборы.
Экономист Василий Колташов в эфире НСН отметил, что самым выгодным для российской экономики итогом была бы честная победа Дональда Трампа.
«Получается так, что Соединенные Штаты не столько выбирают президента, сколько попадают в ловушку политического кризиса, который вытекает из этих выборов, а это имеет важные экономические последствия. Во-первых, наихудшим сценарием для нас была бы гладкая победа Байдена. Другие варианты являлись для нас менее опасными, потому что не грозили такими уж сильными санкциями. Например, победа Трампа. Иной вариант, который реализуется, это грязная победа Трампа или политический хаос, то есть неспособность Штатов заниматься внешними проблемами. Это означает, с точки зрения мировых цен на нефть, что здесь не будет ни позитивных, ни особо негативных новостей, потому что Федеральная резервная система будет пытаться сгладить политическую борьбу. Из чего следует, что того самого страшного обвала мировых цен на нефть, может быть, не стоит сейчас опасаться. А вот роста ждать тоже не следует. И мы оказывается в ситуации затягивающейся глобальной экономической депрессии. Получается, что политический кризис в Америке усиливается, и Соединенные Штаты не будут локомотивом нового экономического подъема», – прокомментировал он.
Кроме того, Колташов в эксклюзивном интервью НСН призвал московские власти прекратить экспериментировать с дистанционной учебой для школьников, придумав иной способ обучения для них в период пандемии.
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