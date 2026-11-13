«Быстро и дорого»: Костин заявил, что банк должен работать, как хороший официант

В ходе конференции «Фокус на клиента» он указал, что банк должен работать «как хороший официант в хорошем ресторане».

«Мы должны обслужить клиента быстро, хорошо и дорого... Нельзя быть успешным банкиром, если у тебя нет особого отношения к человеку и понимания человечности», - подчеркнул бизнесмен.

Главе ВТБ добавил, что в России, за счёт высокой конкуренции, качественные услуги доступны гражданам как минимум в шести крупнейших банках.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил Андрею Костину звание Героя Труда России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

