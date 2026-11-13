Певица и радиоведущая Алиса Вокс в интервью НСН рассказала об альбоме «Проект Маяковский» и коллаборациях с Сергеем Галаниным и Сергеем Мазаевым.

В записи альбома «Проект» Маяковский» приняли участием Роман Архипов, Алиса Вокс, Burito и Ivan. Релиз вышел сегодня, 13 ноября. Певица рассказала, что выходу альбома предшествовал музыкальный перформанс.