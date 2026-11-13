«Маяковский в стиле ска!»: Алиса Вокс раскрыла секреты новых коллабораций
Под маской бунтаря и смутьяна скрывалась ранимая душа ищущего любви и принятия Маяковского, сказала в эфире НСН Алиса Вокс и пообещала «песни в духе Владимира Владимировича».
Певица и радиоведущая Алиса Вокс в интервью НСН рассказала об альбоме «Проект Маяковский» и коллаборациях с Сергеем Галаниным и Сергеем Мазаевым.
В записи альбома «Проект» Маяковский» приняли участием Роман Архипов, Алиса Вокс, Burito и Ivan. Релиз вышел сегодня, 13 ноября. Певица рассказала, что выходу альбома предшествовал музыкальный перформанс.
«"Проект Маяковский" — это альбом, создание которого инициировал мой друг Роман Архипов. Это бывший солист группы "Челси", сейчас он занимается совершенно другой музыкой, в том числе и рок-музыкой. Года полтора тому назад он меня позвал принять участие в постановке для одного мероприятия. Это был музыкальный перформанс по стихам Маяковского в жанрах ска, рок и баллада. В нем приняли участие я, Роман, а также певцы Ivan и Burito. Все это было с живым бэндом, получилось очень здорово и зрелищно. Впоследствии этот перформанс перерос в полноценный альбом, на котором представлены песни на стихи Маяковского. По музыке в основном это ска, достаточно веселые получились песни, соответствующие духу самого Владимира Владимировича Маяковского. Я исполняю песню на стихотворение "Неоконченное", песню "Город-сад", вместе с Burito у нас есть дуэт "Бродвей" и все вместе мы исполняем песню под названием "Что такое хорошо и что такое плохо?". Многие по ошибке приписывают это стихотворение Самуилу Маршаку, но это Маяковский», - рассказала Алиса.
Она также объяснила, чем ей близок великий поэт.
«Маяковского я люблю с раннего детства. Я в нем вижу в некоторой степени себя - достаточно ранимая душа под маской непробиваемого бунтаря, смутьяна и трикстера. Но на самом деле, если углубиться в его биографию, станет понятно, что это был человек глубоко одинокий и, как ни странно, ищущий себя и совершенно внутренне не соответствующий своему "сценическому амплуа". Человек, ищущий любви и принятия. Я еще в школе писала выпускную работу по ранней поэзии Маяковского, называлась она "Лирический герой романтической поэзии Маяковского", потому что до революции 1917 года у него в основном были стихи о любви. Это было до того, как он начал заниматься более политизированной поэзией», - отметила Вокс.
Она также рассказала о коллаборациях с лидерами групп «СерьГа» и «Моральный кодекс».
«Сергею Галанину 16 ноября исполнится 65 лет. В этот день выйдет его новый альбом, в котором я снова приняла участие. Это опять три совместных трека, и я очень благодарна за то, что мы продолжаем эту традицию. Все наши совместные треки с Сергеем Юрьевичем мы исполним на концерте в Горбушке 20 ноября. Кроме того, совсем скоро у меня будет фит с Сергеем Мазаевым и группой "Моральный кодекс", песня называется "Не о том". Я шла к этому достаточно долго и сама удивилась, как это так получилось. Я была инициатором этой коллаборации и являюсь автором стихов и музыки к этой песне. Осталось выбрать фотографию для обложки», - заинтриговала собеседница НСН.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин ранее рассказывал «Культурному гиду НСН», что в его День рождения выйдет альбом под называнием «Старый дом». Он назвал Алису Вокс «замечательной» и напомнил, что на предыдущей пластинке «Страна саксофонов» у них тоже было три совместных песни.
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