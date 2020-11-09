Меркель поздравила Байдена с победой на президентских выборах в США
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джозефа Байдена с избранием президентом США, сообщает Reuters.
На пресс-конференции в Берлине Меркель заявила, что Байден «опытный лидер», который хорошо знает Германию и Европу. «Мы союзники в НАТО, мы разделяем фундаментальные ценности и интересы», - добавила канцлер.
Меркель отметила, что «Америка была и остается нашим самым важным союзником», и что США и Германия, как часть ЕС, должны «бок о бок» противостоять таким мировым вызовам, как коронавирус, глобальное потепление и терроризм, а также выступать за свободную торговлю.
Выборы президента прошли в США 3 ноября. Подсчёт голосов ещё не окончен, но ведущие американские СМИ не сомневаются в победе Джозефа Байдена. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признаёт поражение и намерен отстаивать свою позицию в суде.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поздравит избранного 46-го президента США только после официального подведения итогов голосования.
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