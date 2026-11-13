Экономические проблемы в Японии и сокращение военных расходов никак не повлияют на отношения с Россией из-за враждебных настроений Токио, заявил НСН экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.

Япония предупредила оборонных подрядчиков о значительном сокращении ожидаемых заказов на фоне бюджетных ограничений. Об этом Reuters сообщили четыре источника, знакомых с ситуацией. По их словам, на прошлой неделе японский Минфин предложил с 2027 года в течение пяти лет выделить на оборону от 50 до 60 трлн иен (от $313 до $376 млрд). Эта сумма больше действующего пятилетнего плана, который предусматривал выделение 43 трлн иен, однако меньше бюджета в 80 трлн иен, на которой рассчитывало Минобороны и представители правящей Либерально-демократической партии. Панов отметил, что это тяжелая ситуация для экономики.