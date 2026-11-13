Экс-посол объяснил сокращение военных расходов в Японии
Александр Панов заявил НСН, что Япония потеряла лидирующие экономические позиции в мире и пока не готова решать накопившиеся проблемы.
Экономические проблемы в Японии и сокращение военных расходов никак не повлияют на отношения с Россией из-за враждебных настроений Токио, заявил НСН экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.
Япония предупредила оборонных подрядчиков о значительном сокращении ожидаемых заказов на фоне бюджетных ограничений. Об этом Reuters сообщили четыре источника, знакомых с ситуацией. По их словам, на прошлой неделе японский Минфин предложил с 2027 года в течение пяти лет выделить на оборону от 50 до 60 трлн иен (от $313 до $376 млрд). Эта сумма больше действующего пятилетнего плана, который предусматривал выделение 43 трлн иен, однако меньше бюджета в 80 трлн иен, на которой рассчитывало Минобороны и представители правящей Либерально-демократической партии. Панов отметил, что это тяжелая ситуация для экономики.
«Япония сейчас находится в довольно сложной экономической ситуации, потому что те методы и приемы, которые использовались для вывода страны на второе место в мире по ВВП, давно себя исчерпали. И сейчас Япония находится уже на четвертом месте, демонстрирует не очень убедительные темпы прироста. Факторов несколько, например, более трети бюджета идет на социальную сферу, страна много денег тратит на содержание почтенного населения. Уже треть жителей страны – это люди старше 65 лет, для них предусмотрено медицинское обслуживание и прочее преференции. В целом Япония пережила экономическую депрессию, так как страна не могла определиться, куда вкладывать деньги, нажитые в добрые времена. Япония пропустила информационную революцию, отстала от многих стран, это касается и чипового производства», - объяснил он.
По его словам, власти страны пока не придумали, как выйти из этой ситуации.
«Пока ничего нового в стране придумать не могут, чтобы вернуть свои позиции на мировой арене. Откуда брать деньги? Раньше выпускались государственные облигации, которые выкупали банки и страховые компании. Но у Японии уже долг в 250 миллиардов долларов, это критическая цифра. Поэтому пришлось выбирать из отраслей: искусственный интеллект, фармацевтика, биотехнологии. На военные нужды выделенных средств явно не хватит, поэтому пришло решение частично предприятия национализировать. Но эта ситуация никак не повлияет на отношения с Россией и санкции. С Японией у нас сейчас отношения очень плохие, также у них плохие отношения с Китаем. Хуже некуда, потому что кроме взаимных обвинений у нас ничего нет. Недавно выступал наш президент, он говорил, что мы не рассматриваем Японию как противника или врага, а Япония нас так рассматривает», - добавил он.
Ранне стало известно, что власти Японии рассматривают возможность национализировать принадлежащие частным компаниям устаревшие заводы, выпускающие важные для промышленности материалы, такие как химикаты и металлургия. Об этом сообщает Nikkei Asia.
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