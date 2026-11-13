«Никакой закономерности»: Герман-младший о «бриллиантовой бабочке» для «Августа»
Фильм «Август» с Безруковым получил «Бриллиантовую бабочку» совершенно заслуженно, уверен Алексей Герман-младший.
Нет никакой закономерности в том, что актер Сергей Безруков вел церемонию и входил в жюри премии «Бриллиантовая бабочка», которую впоследствии и получил фильм с его участием, сказал НСН режиссер Алексей Герман-младший.
Военная драма «Август» с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым получила «Бриллиантовую бабочку» в номинации лучший фильм. Награды вручались в 12 номинациях, на них претендовал 41 фильм из 19 стран. Ведущим церемонии был Безруков, он же входит в экспертный совет премии. В числе конкурентов «Августа» были два российских фильма – «Здесь был Юра» с Константином Хабенским, и «Красавица» с Юлией Пересильд, Виктором Сухоруковым и Славой Копейкиным. При этом в январе 2026 года «Август» получил премию «Золотой орел», которую связывают с именем Никиты Михалкова, являющегося инициатором создания «Бриллиантовой бабочки».
Так или иначе, по словам Германа-младшего, говорить здесь о необъективности не имеет смысла. Он отметил, что «Август» действительно хороший фильм.
«Наверное, присуждение премии даст какой-то международный резонанс. Это достойный и интересный фильм. Здорово, что он получил приз. Я искренне за “Август” рад», – сказал Герман-младший.
В том, что Сергей Безруков снялся в «Августе» и одновременно входил в экспертный совет премии, собеседник НСН не увидел ничего предосудительного.
«Там много экспертов. Поэтому нет, я думаю, тут нет никакой закономерности», – сказал Герман-младший.
Репутация «Бриллиантовой бабочки», инициированной Никитой Михалковым, также не пострадает, уверен эксперт.
«Я не думаю, что был какой-то удар по имиджу. Повторюсь, “Август” просто хороший фильм», – добавил Герман-младший.
В свою очередь главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе НСН отметила, что о «карманных премиях» в России говорят давно, но относительно «Бриллиантовой бабочки» делать какие-то выводы пока преждевременно.
«Премия “Бриллиантовая бабочка” пока только вторая, поэтому пока сложно говорить что-то об объективности. Где-нибудь после десятой церемонии уже имеет смысл анализировать», – сказала Ромодановская.
Международная премия «Бриллиантовая бабочка» была учреждена в 2025 году по инициативе Никиты Михалкова. Как сообщала НСН, первым ее лауреатом в том же году стал фильм «Против течения» китайского режиссера Сюй Чжэна.
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