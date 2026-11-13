Так или иначе, по словам Германа-младшего, говорить здесь о необъективности не имеет смысла. Он отметил, что «Август» действительно хороший фильм.

«Наверное, присуждение премии даст какой-то международный резонанс. Это достойный и интересный фильм. Здорово, что он получил приз. Я искренне за “Август” рад», – сказал Герман-младший.

В том, что Сергей Безруков снялся в «Августе» и одновременно входил в экспертный совет премии, собеседник НСН не увидел ничего предосудительного.

«Там много экспертов. Поэтому нет, я думаю, тут нет никакой закономерности», – сказал Герман-младший.

Репутация «Бриллиантовой бабочки», инициированной Никитой Михалковым, также не пострадает, уверен эксперт.

«Я не думаю, что был какой-то удар по имиджу. Повторюсь, “Август” просто хороший фильм», – добавил Герман-младший.

В свою очередь главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе НСН отметила, что о «карманных премиях» в России говорят давно, но относительно «Бриллиантовой бабочки» делать какие-то выводы пока преждевременно.

«Премия “Бриллиантовая бабочка” пока только вторая, поэтому пока сложно говорить что-то об объективности. Где-нибудь после десятой церемонии уже имеет смысл анализировать», – сказала Ромодановская.

Международная премия «Бриллиантовая бабочка» была учреждена в 2025 году по инициативе Никиты Михалкова. Как сообщала НСН, первым ее лауреатом в том же году стал фильм «Против течения» китайского режиссера Сюй Чжэна.

