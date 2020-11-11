Байден назвал поведение Трампа после выборов «позором»
Джо Байден, который, по заявлению ряда американских СМИ, стал избранным президентом США, назвал нежелание действующего главы США Дональда Трампа признать поражение на выборах "позором". Об этом сообщает РИА Новости.
На своем выступлении перед избирателями в штате Делавэр Байден осудил поведение соперника, предположив, что споры улягутся 20 января 2021 года. В этот день должна пройти инаугурация президента страны. Байден также назвал свою кампанию "успешнрй". Представитель Демократической партии США уже неоднократно заявлял о своей победе на выборах.
Дональд Трамп еще не признал поражение, его команда готовит иски в судах нескольких штатов для того, чтобы приостановить подсчет голосов. По мнению Трампа, выборы в США проводились с многочисленными нарушениями.
Ранее НСН передавала, что суды Невады, Джорджии, Пенсильвании и Мичигана уже отказались принимать иски действующего президента Дональда Трампа, который требует приостановить подсчет голосов на выборах.
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