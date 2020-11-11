Байден назвал поведение Трампа после выборов «позором»

На своем выступлении перед избирателями в штате Делавэр Байден осудил поведение соперника, предположив, что споры улягутся 20 января 2021 года. В этот день должна пройти инаугурация президента страны. Байден также назвал свою кампанию "успешнрй". Представитель Демократической партии США уже неоднократно заявлял о своей победе на выборах.

Дональд Трамп еще не признал поражение, его команда готовит иски в судах нескольких штатов для того, чтобы приостановить подсчет голосов. По мнению Трампа, выборы в США проводились с многочисленными нарушениями.

Ранее НСН передавала, что суды Невады, Джорджии, Пенсильвании и Мичигана уже отказались принимать иски действующего президента Дональда Трампа, который требует приостановить подсчет голосов на выборах.





