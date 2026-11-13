«Бабка на скамейке»: Стасу Намину ответили насчет «менталитета Шариковых» у россиян
Продюсер Леонид Бурлаков посоветовал не обращать внимание на обидные фразы исполнителя, а Евгений Финкельштейн заявил, что оскорблять современных музыкантов и слушателей как минимум некрасиво.
Продюсер Леонид Бурлаков в беседе с НСН посоветовал молодым артистам не обижаться на слова музыканта Стаса Намина и творить дальше спокойно. А глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн добавил, что Намин в своем выражении про «менталитет Шариковых» перешел границы допустимого.
В своем свежем интервью для журнала "Москвич Mag" продюсер и создатель рок-группы «Цветы» Стас Намин, недавно отметивший 75-летие, поставил суровый диагноз российским слушателям и даже артистам, собирающим стадионы. Намин заявил, что с 90-х годов главным критерием жизни россиян стали деньги, а в музыке появилась «откровенная пошлая попса из подворотни». По его словам, это убило массовый вкус в стране, людям стало малоинтересно вникать в смысл песен и слушать красивую поэзию и музыку. «Менталитет Шариковых победил», заявил Намин, добавив, что сейчас «Лужники» собирают артисты, которые к настоящей музыке и поэзии имеют «очень отдаленное отношение», «это и есть сегодняшний массовый вкус».
По мнению Бурлакова, такой диагноз, который поставил Стас Намин, крайне сомнителен.
«А что бы сказал [легендарный блюзмен 50-х] Мадди Уотерс, если бы услышал группу “Цветы”? Или что бы сказали ребята из группы Eagles, если бы услышали песню “Летний вечер теплый самый был у нас с тобой”? Наверное, они бы сказали, что победил массовый вкус и так далее. Понимаете, у каждого времени свои герои. И я бы тоже мог сейчас возмущаться, почему мой артист не собирает стадионы? Наверное, потому что не написал еще песню, которая бы понравилась миллионам. Поэтому здесь очень странно сетовать на современность. Человек уже прожил большую интересную жизнь, надо радоваться тому, что творит молодежь, или хотя бы просто принять. Я вот не люблю Тейлор Свифт, но она делает на своих турах миллиарды и собирает стадионы миллионами. Я же не говорю, что это плохо. Я уважаю слушателя и его мнение», – сказал Бурлаков.
Как подсчитала НСН, в 2026 году главными стадионными артистами стали «Баста», «Руки вверх!», «Звери», Леонид Агутин, Егор Крид, Ваня Дмитриенко, Zivert. Кроме того, 45-тысячную арену собрала группа «Ленинград».
«Я, например, считаю, что Ваня Дмитриенко, который очень тонко вплетает в свои тексты известную поэзию, – талантливый и перспективный артист, который еще не раз о себе заявит. И то, что он собрал "Лужники", это только подтверждает. Ругать таких мальчишек – это перечеркивать будущее этой страны. Как говорится, не нравится – делай свое. Плюс, если бы он побывал там, увидел бы этих мальчишек, услышал эти песни, мне кажется, он по-другому бы говорил. Это такое рассуждение, без ознакомления с предметом. Наверное, для него и "Руки Вверх!" какая-то выскочка и молодая группа. Ну, человек в возрасте. Я бы молодым музыкантам посоветовал не обижаться на это, спокойно жить, не обращать внимание на то, что там ворчат старики», – добавил Бурлаков.
С продюсером согласен и Евгений Финкельштейн, сравнивший слова Намина с брюзжанием.
«Он неправ во всем. Каждый артист и каждое поколение никогда не довольны следующим поколением и следующей музыкой. Давайте смотреть реально: люди отражают свое отношение к музыкантам походами на концерты. Я не помню, чтобы группа “Цветы” собирала сейчас какие-то залы. Можно говорить все что угодно. Так же можно сказать про группу ”Альянс”, которая собирает зал по 50 и по 100 человек, но песня “На заре” в условиях “Басты” развивается и считается мегахитом. Вопрос не в этом. Безусловно, может быть, раньше глубоких мыслей в песнях было больше. Но сейчас всех равнять под одну гребенку, мне кажется, не стоит. Все видоизменяется. И оскорблять людей словом “Шариковы” – это, во-первых, некрасиво, а во-вторых, качество исполнителей сейчас стало точно хорошее. Качество концертов, которые сейчас показывают российские артисты, даже нельзя сопоставить с артистами западными. У нас сейчас все это выглядит мощнее и интереснее. Поэтому я бы так не говорил, иначе это превращается в какое-то брюзжание. Когда бабки сидят на скамейке и обсуждают проходящих людей», – сказал Финкельштейн.
По словам собеседника НСН, даже отдача, с которой сегодня выступают «стадионные» артисты, не может не вызывать уважения.
«Я тоже сейчас не молодой, но я бы не взялся осуждать. Я вижу ту отдачу, с который выкладываются такие артисты, как Егор Крид, или Zivert. Но я не думаю, что Стас Намин когда-то отдавался так же. Люди не спят месяцами, по полгода репетируют, чтобы выйти на эти концерты, а потом еще и платят огромные деньги, гонорары, делая эти концерты себе в убыток, только чтобы показать их зрителю. Я нахожусь внутри индустрии и для меня это слышать, мягко говоря, очень странно», – добавил Финкельштейн.
Ранее НСН писала, что Верховный суд России отказался пересматривать решения Суда по интеллектуальным правам по спору между основателем группы «Парк Горького» Стасом Наминым и бывшими участниками коллектива.
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