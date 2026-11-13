Продюсер Леонид Бурлаков в беседе с НСН посоветовал молодым артистам не обижаться на слова музыканта Стаса Намина и творить дальше спокойно. А глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн добавил, что Намин в своем выражении про «менталитет Шариковых» перешел границы допустимого.

В своем свежем интервью для журнала "Москвич Mag" продюсер и создатель рок-группы «Цветы» Стас Намин, недавно отметивший 75-летие, поставил суровый диагноз российским слушателям и даже артистам, собирающим стадионы. Намин заявил, что с 90-х годов главным критерием жизни россиян стали деньги, а в музыке появилась «откровенная пошлая попса из подворотни». По его словам, это убило массовый вкус в стране, людям стало малоинтересно вникать в смысл песен и слушать красивую поэзию и музыку. «Менталитет Шариковых победил», заявил Намин, добавив, что сейчас «Лужники» собирают артисты, которые к настоящей музыке и поэзии имеют «очень отдаленное отношение», «это и есть сегодняшний массовый вкус».

По мнению Бурлакова, такой диагноз, который поставил Стас Намин, крайне сомнителен.