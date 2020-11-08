В четырех штатах США суды отказали Трампу в исках

Суды Невады, Джорджии, Пенсильвании и Мичигана отказались принимать иски действующего президента Дональда Трампа, который требует приостановить подсчет голосов на выборах.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным американских телеканалов, демократ Джо Байден победил на президентских выборах, опередив Трампа в Пенсильвании и Неваде. Этого оказалось достаточно, чтобы получить 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Трамп заявляет об имеющихся письменных показаниях о фальсификации выборов в США.

