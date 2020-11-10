Помпео заявил о «передаче власти второй администрации Трампа»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о грядущей «плавной передаче власти второй администрации Трампа», отвечая на вопрос о передаче власти избранному в президенты демократу Джо Байдену.
На пресс-конференции в Вашингтоне глава Госдепа рассказал, что в стране продолжается подсчёт голосов, и мировое сообщество следит за ходом подведения итогов.
«Мир должен быть полностью уверен в том, что переход необходим для обеспечения того, чтобы Госдеп функционировал сегодня, был успешным сегодня и с президентом, который вступит в должность 20 января» — сказал госсекретарь.
Кроме того, Помпео заявил, что упрекать Трампа в нежелании признать поражение на президентских выборах — «это смехотворно».
В США 3 ноября прошли всеобщие выборы, по итогам которых большинство голосов получил кандидат от демократической партии Джо Байден. Однако официальные результаты голосования пока не объявлены из-за большого количества бюллетеней, отправленных американцами по почте в рамках досрочного голосования.
Действующий президент США Дональд Трамп считает себя победителем выборов и заявляет о фальсификациях результатов, намереваясь добиваться пересчёта голосов через суд.
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