Помпео заявил о «передаче власти второй администрации Трампа»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о грядущей «плавной передаче власти второй администрации Трампа», отвечая на вопрос о передаче власти избранному в президенты демократу Джо Байдену.

На пресс-конференции в Вашингтоне глава Госдепа рассказал, что в стране продолжается подсчёт голосов, и мировое сообщество следит за ходом подведения итогов.

«Мир должен быть полностью уверен в том, что переход необходим для обеспечения того, чтобы Госдеп функционировал сегодня, был успешным сегодня и с президентом, который вступит в должность 20 января» — сказал госсекретарь.

Кроме того, Помпео заявил, что упрекать Трампа в нежелании признать поражение на президентских выборах — «это смехотворно».

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы, по итогам которых большинство голосов получил кандидат от демократической партии Джо Байден. Однако официальные результаты голосования пока не объявлены из-за большого количества бюллетеней, отправленных американцами по почте в рамках досрочного голосования.

Действующий президент США Дональд Трамп считает себя победителем выборов и заявляет о фальсификациях результатов, намереваясь добиваться пересчёта голосов через суд.

