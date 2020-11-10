«Надежда и вера». Депутат о будущих отношениях между Россией и США

Депутат Госдумы напомнил НСН о тенденции недружелюбных отношений России с демократами в США.

Москва надеется наладить диалог с Вашингтоном после минувших президентских выборов в США и договориться о нормализации отношений между государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН отметил, что заявления кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена не свидетельствуют о возможном налаживании двусторонних отношений.

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«Это действительно надежда и вера, но никак не объективный фактор. Традиционно сложилось так, что с демократами в США нам всегда было договариваться труднее, так как к нам всегда предъявлялись повышенные требования, нежели с республиканцами. А Байден демократ. Испортились отношения, я напомню, при Обаме, то есть опять-таки при демократах. И все заявления Байдена не свидетельствуют о том, что он направлен на то, чтобы улучшить каким-либо образом отношения с Россией», – сказал он.

Калашников также в эксклюзивном интервью НСН назвал неэффективной мерой увеличение числа вице-премьеров в России.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Выборы в СШАДжо БайденГосдумаСергей Калашников
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