«Надежда и вера». Депутат о будущих отношениях между Россией и США

Москва надеется наладить диалог с Вашингтоном после минувших президентских выборов в США и договориться о нормализации отношений между государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН отметил, что заявления кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена не свидетельствуют о возможном налаживании двусторонних отношений.