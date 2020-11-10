«Надежда и вера». Депутат о будущих отношениях между Россией и США
Депутат Госдумы напомнил НСН о тенденции недружелюбных отношений России с демократами в США.
Москва надеется наладить диалог с Вашингтоном после минувших президентских выборов в США и договориться о нормализации отношений между государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН отметил, что заявления кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена не свидетельствуют о возможном налаживании двусторонних отношений.
«Это действительно надежда и вера, но никак не объективный фактор. Традиционно сложилось так, что с демократами в США нам всегда было договариваться труднее, так как к нам всегда предъявлялись повышенные требования, нежели с республиканцами. А Байден демократ. Испортились отношения, я напомню, при Обаме, то есть опять-таки при демократах. И все заявления Байдена не свидетельствуют о том, что он направлен на то, чтобы улучшить каким-либо образом отношения с Россией», – сказал он.
Калашников также в эксклюзивном интервью НСН назвал неэффективной мерой увеличение числа вице-премьеров в России.
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