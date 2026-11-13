Lucasfilm выпустит документальный фильм в честь 50-летия «Звездных войн»

Проект будет полностью состоять из архивных материалов и кадров со съемочной площадки, в том числе ранее не публиковавшихся. Зрителям расскажут о производстве первого фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», вышедшего в 1977 году.

«Лента расскажет историю создания «Звёздных войн» в тот период, когда никто не подозревал о том, какое глубокое влияние окажет этот фильм», - говорится в пресс-релизе.

Документальную картину «Пробуждение героя» в 2027 году покажет сервис Disney+. Премьера намечена на 4 мая, когда поклонники саги отмечают «День Звёздных войн».

Кроме того, в честь 50-летия франшизы 19 февраля 2027 года в повторный прокат выпустят оригинальную ленту «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». А 28 мая состоится премьера новой части саги — «Звездные войны: Звездный истребитель» с Райаном Гослингом.

Ранее световой меч Дарта Вейдера из кинокартин «Звёздные войны: Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая»» продали на аукциона почти за пять млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

