В РФ назвали кандидатов от ЕС, кого Москва не допустит до переговоров по Украине
Россия отклонит кандидатуру такого переговорщика от Евросоюза, как глава евродипломатии Кая Каллас. Таким мнением с NEWS.ru поделился политолог Юрий Светов.
Также он выразил сомнение в том, что в качестве своего представителя европейцы выберут президента Франции Эммануэля Макрона.
«Он же, по их политической терминологии, «хромая утка». Зачем выдвигать человека, который через полгода перестанет быть президентом?» - сказал эксперт.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европу на переговорах по урегулированию на Украине могут представить пять стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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