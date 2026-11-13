В РФ назвали кандидатов от ЕС, кого Москва не допустит до переговоров по Украине

Также он выразил сомнение в том, что в качестве своего представителя европейцы выберут президента Франции Эммануэля Макрона.

«Он же, по их политической терминологии, «хромая утка». Зачем выдвигать человека, который через полгода перестанет быть президентом?» - сказал эксперт.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европу на переговорах по урегулированию на Украине могут представить пять стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

