Лидеры мировых держав поздравляют Байдена с победой. Москва хранит молчание

Первым из лидеров мировой «ядерной» пятерки Байдена поздравил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который назвал победу демократа «историческим достижением». Он сделал этот в Twitter.

«Поздравления Джо Байдену с его избранием на пост президента США и Камале Харрис с ее историческим достижением. США – наш самый важный союзник, и я с нетерпением жду совместной тесной работы по нашим общим приоритетам, от вопроса изменения климата до торговли и безопасности», - написал Джонсон.

Байден получил поздравления от президента Франции Эммануэля Макрона.

«Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камиле Харрис (кандидат в вице-президенты США – прим. НСН)! Нам предстоит многое сделать, чтобы ответить на вызовы сегодняшнего дня. Будем действовать вместе», - написал Макрон на своей странице в Twitter.

Пресс-служба канцлера Германии Ангела Меркель также использовала Twitter, чтобы опубликовать ее поздравление Байдену.

«Сердечные поздравления! Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную первую вице-президента ее страны», - сказано в сообщении пресс-службы.

Президент Украины Владимир Зеленский отсетил, что «с оптимизмом смотрит на будущее стратегическое партнерство с Соединенными Штатами».

«Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!» - написал он в Twitter.