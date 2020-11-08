Лидеры мировых держав поздравляют Байдена с победой. Москва хранит молчание

Лидеры ведущих мировых держав поздравили демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

Демократ получил поздравления от глав стран, входящих в G7, в том числе от лидеров двух государств из «ядерной пятерки» — Британии и Франции.

В США телеканалы сообщили о победе Байдена на выборах президента

Первым из лидеров мировой «ядерной» пятерки Байдена поздравил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который назвал победу демократа «историческим достижением». Он сделал этот в Twitter.

«Поздравления Джо Байдену с его избранием на пост президента США и Камале Харрис с ее историческим достижением. США – наш самый важный союзник, и я с нетерпением жду совместной тесной работы по нашим общим приоритетам, от вопроса изменения климата до торговли и безопасности», - написал Джонсон.

Байден получил поздравления от президента Франции Эммануэля Макрона.

«Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камиле Харрис (кандидат в вице-президенты США – прим. НСН)! Нам предстоит многое сделать, чтобы ответить на вызовы сегодняшнего дня. Будем действовать вместе», - написал Макрон на своей странице в Twitter.

Пресс-служба канцлера Германии Ангела Меркель также использовала Twitter, чтобы опубликовать ее поздравление Байдену.

«Сердечные поздравления! Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную первую вице-президента ее страны», - сказано в сообщении пресс-службы.

Президент Украины Владимир Зеленский отсетил, что «с оптимизмом смотрит на будущее стратегическое партнерство с Соединенными Штатами».

«Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!» - написал он в Twitter.

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От поздравлений Байдена пока воздержался президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он заявил на пресс-конференции в Табаско, что ждет завершения всех правовых процедур.

«Мы будем ждать окончания всех правовых процедур. Не хотим быть наглыми, не хотим действовать необдуманно и уважаем право народов на самоопределение», -сказал мексиканский лидер.

Москва пока хранит молчание. Президент, главы исполнительной и законодательной власти страны публично не отреагировали на победу Джо Байдена на президентских выборах в США.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден накануне объявил о своей победе в президентской гонке в США, пообещав стать президентом для всех. Ранее ведущие американские информагентства и телеканалы СМИ сообщили о победе Байдена з борьбе за пост президента станы.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
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