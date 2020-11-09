Экс-глава протокола Кремля: Путин может не поздравлять Байдена до середины декабря

«У американцев очень сложная система подсчета голосов. Все европейцы встали на лапки и стали поздравлять Байдена со всех сторон. Это не очень правильно. Есть официальный орган, который объявляет о победе того или иного кандидата. Мы пока видим то, что объявила американская пресса. Как только официальный орган США объявит, так и будет поздравление, ведь Путин не раз говорил, что намерен работать с избранным президентом», - отметил бывший шеф протокола Кремля.

Шевченко выразил уверенность, что поздравление обязательно будет, как и соблюдение других протокольных традиций, но с этим не следует торопиться.

«Как только центральная избирательная комиссия того или иного государства объявляет о том, что победил такой-то кандидат, мы, естественно, поздравляем. Как правило, поздравления идут в течение одного-двух дней. Бывает письменное, бывает - устное. Всё зависит от занятости. Все звонки обговариваются заблаговременно, для этого и нужен протокол», - пояснил собеседник НСН.

Как известно, в этом году подведение итогов голосования в США затягивается из-за большой доли голосовавших по почте. Но, власти всех штатов должны объявить о результатах выборов до того, как 538 членов коллегии выборщиков встретятся для голосования 14 декабря. В этот день они официально объявят победителя выборов.

Вместе с тем, когда именно и в какой форме Кремль будет поздравлять Байдена, Шевченко утверждать не берётся: отношения между Москвой и Вашингтоном в последнее время окончательно испортились.

«Я как человек, который отработал долгие годы - начиная с Рейгана и кончая Клинтоном, и далее - не помню таких отношений, как сейчас. Когда мы из своих микрофонов можем обозвать как угодно Трампа или Байдена... Нужно с уважением относиться друг к другу... За все последние десятилетия отношений не было такого, чтобы американский президент в течение своего срока не был у нас с официальным визитом и не давал приглашения нам посетить Америку с официальным визитом. Вот о чём надо говорить! Тогда будет протокол, тогда будут отношения», - заявил НСН Шевченко.

Между тем, действующий глава государства Дональд Трамп отказался признавать поражение и заявил о намерении оспорить итоги голосования в Верховном суде - что, вероятно, ещё больше отсрочит объявление о победителе. Трамп уже рассказал, что обладает письменными показаниями о фальсификации выборов в США.

