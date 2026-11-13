Четыре человека погибли при атаке БПЛА на предприятие в Самарской области
В Самарской области в результате атаки беспилотников на предприятие погибли четыре человека. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Он уточнил, что одно из промышленных предприятий области было атаковано утром 13 ноября.
«Семьям будет оказана вся возможная поддержка. Есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь», — написал чиновник.
Ранее о гибели четырёх человек в результате атаки беспилотников ВСУ заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Британский квартет Duran Duran «превратился» в трио
- Масштабные обыски по делу о мошенничестве прошли в университете «Синергия»
- Нишевая история: Бразильские автозапчасти подойдут не всем
- HR-эксперт раскрыла, в каких сферах самозанятых больше всего
- Песков: Россия не планирует менять состав делегации для переговоров по Украине
- Рекрутер объяснила, почему сотрудников переводят на самозанятость
- Экс-главу Nvidia Хуанга вызвали в Конгресс США из-за романа с китайской шпионкой
- Более 117 тысяч рублей взыскали с организатора концерта Канье Уэста
- ФНС меняет подход: Легализация самозанятых таксистов принесла 30 млрд рублей
- «Маяковский в стиле ска!»: Алиса Вокс раскрыла секреты новых коллабораций