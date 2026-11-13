Четыре человека погибли при атаке БПЛА на предприятие в Самарской области

В Самарской области в результате атаки беспилотников на предприятие погибли четыре человека. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев.

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Он уточнил, что одно из промышленных предприятий области было атаковано утром 13 ноября.

«Семьям будет оказана вся возможная поддержка. Есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь», — написал чиновник.

Ранее о гибели четырёх человек в результате атаки беспилотников ВСУ заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияПогибшиеБеспилотникиСамарская Область

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