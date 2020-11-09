«Придется поздравить». Сванидзе о молчании Путина по выборам в США
Журналист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ВОЗ: пандемия вышла за рамки ЧС
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации.
Николай Сванидзе: «Да, действительно. Это глобальная пандемия. Она уже выходит на уровень испанского гриппа начала XX-го века, и цифры очень страшные. Это не просто обычный грипп, это очень серьезно, друзья», – отметил для слушателей НСН Николай Сванидзе.
Зеленский заразился коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом.
Николай Сванидзе: «Вот видите, еще один глава государства. Я еще раз повторяю, эта болезнь очень серьезная. Главы государств болеют! Дай бог здоровья», – подчеркнул публицист в эфире НСН.
Иски Трампа относительно подсчета голосов в США назвали бесперспективными
Попытки Дональда Трампа оспорить итоги президентских выборов в США через суд не увенчаются успехом. Такое мнение выразил профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
Николай Сванидзе: «Согласен. Все, можно поздравлять Байдена, собственно, как и все и делают кроме, наверное, президента Путина. Но он уже обжигался на ранних поздравлениях. Во-вторых, он явно симпатизирует Трампу, но придется поздравить. Трампу президентом уже не быть», – прокомментировал он в беседе с НСН.
Камала Харрис поблагодарила причастных к ее победе женщин
Новый вице-президент США Камала Харрис поблагодарила всех женщин, которые «проложили для нее путь».
Николай Сванидзе: «Это тоже интересно, знаете, Камала Харрис – первая женщина вице-президент. И возможно, она будет первой женщиной-президентом США, потому что, как мы с вами знаем, Байден – человек пожилой, а Камала Харрис в самом политическом рассвете. И я не исключаю, что это будет первая дама-президент. Она очень сильная женщина, кстати», – поделился он своим мнением с НСН.
Сегодня прошли похороны Михаила Жванецкого
Сегодня простились с писателем-сатириком Михаилом Жванецким.
Николай Сванидзе: «Грустно очень, потому что Михаил Михайлович – человек исключительно талантливый, мудрый, умный. Говорят про него, что он писатель-сатирик, но это не так. Он философ, добрый мыслитель, учитель. И без него будет очень печально. Это огромная пробоина в нашей культуре, да и вообще в нашей жизни», – сказал он НСН.
Болельщики просят вернуть Дзюбу в сборную
Болельщики атаковали соцсети сборной России призывами вернуть Артема Дзюбу.
Николай Сванидзе: «С ним случилась очень неприятная ситуация. Но я не понимаю, почему к нему все привязались, честно говоря. Конечно, ума палата у человека. Нечего снимать свои интимные занятия на телефон, но и преступления в этом нет. Поэтому его за это отстранили от позиции капитана сборной по футболу, я не понимаю. Он никого не убил, не ограбил, не изнасиловал, в конце концов. Если он природный капитан, хороший спортсмен, зачем его лишать звания? Ничего ужасного он не совершил, поэтому я присоединяюсь к тем, кто за него заступается», – подытожил в разговоре с НСН Николай Сванидзе.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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