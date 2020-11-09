«Придется поздравить». Сванидзе о молчании Путина по выборам в США

Николай Сванидзе: «С ним случилась очень неприятная ситуация. Но я не понимаю, почему к нему все привязались, честно говоря. Конечно, ума палата у человека. Нечего снимать свои интимные занятия на телефон, но и преступления в этом нет. Поэтому его за это отстранили от позиции капитана сборной по футболу, я не понимаю. Он никого не убил, не ограбил, не изнасиловал, в конце концов. Если он природный капитан, хороший спортсмен, зачем его лишать звания? Ничего ужасного он не совершил, поэтому я присоединяюсь к тем, кто за него заступается», – подытожил в разговоре с НСН Николай Сванидзе.

