Российские боксеры отказались участвовать в чемпионате Европы без флага и гимна
Российские боксеры 19—22 лет не будут участвовать в чемпионате Европы в хорватском Порече. Об этом сообщает RT.
В Федерации бокса России пояснили, что отказ от участия в первенстве связан с ограничениями на использование флага и гимна РФ, а также с невыдачей виз нескольким членам российской делегации.
«Очень жаль, что для хорватских чиновников политика оказалась вновь важнее спорта. Вдвойне жаль, что от этого недальновидного решения пострадали юниоры, которые только начинают свой путь в спорте», - заявил генеральный секретарь Федерации Александр Беспутин.
Ранее президент национальной Ассоциации карате, член организационного комитета СПФ «ПОБЕДИТЬ и ВЕРНУТЬСЯ» Алексей Долгов заявил «Радиоточке НСН», что флаг и гимн – это важнейшие детали любого соревнования и любой победы.
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