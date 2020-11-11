Байден лишился двух десятков голосов и предварительной победы
Кандидата в президенты США Джо Байден оставили без 20 голосов выборщиков - у него осталось 259 голосов при необходимых для победы 270-ти, сообщает агрегатор политических опросов RealClearPolitics.
Из предварительного результата были убраны два десятка голосов выборщиков от штата Пенсильвания. У действующего президента США Дональда Трампа сохраняется 214 голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов.
В настоящее время в Пенсильвании подсчитано 97% бюллетеней. Пока лидирует Байден, у которого 49,8% голосов, у Трампа — 49,1%.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал поздравления глав государств разных стран Джо Байдена с победой на президентских выборах.
По его словам, подсчет голосов ведется до сих пор и необходимо обеспечить полное соблюдение всех юридических процедур.
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