Байден лишился двух десятков голосов и предварительной победы

Кандидата в президенты США Джо Байден оставили без 20 голосов выборщиков - у него осталось 259 голосов при необходимых для победы 270-ти, сообщает агрегатор политических опросов RealClearPolitics.

Из предварительного результата были убраны два десятка голосов выборщиков от штата Пенсильвания. У действующего президента США Дональда Трампа сохраняется 214 голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов.