Байден лишился двух десятков голосов и предварительной победы

Кандидата в президенты США Джо Байден оставили без 20 голосов выборщиков - у него осталось 259 голосов при необходимых для победы 270-ти, сообщает агрегатор политических опросов RealClearPolitics.

Из предварительного результата были убраны два десятка голосов выборщиков от штата Пенсильвания. У действующего президента США Дональда Трампа сохраняется 214 голосов. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов.

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В настоящее время в Пенсильвании подсчитано 97% бюллетеней. Пока лидирует Байден, у которого 49,8% голосов, у Трампа — 49,1%.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал поздравления глав государств разных стран Джо Байдена с победой на президентских выборах.

По его словам, подсчет голосов ведется до сих пор и необходимо обеспечить полное соблюдение всех юридических процедур.


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ТЕГИ:Дональд ТрампДжо БайденВыборы в США
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