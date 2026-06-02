Топливный скачок: Как в России остановят подорожание бензина и дизтоплива
В Крыму ограничили продажу бензина и ввели талоны на топливо, а на столичных АЗС продолжается рост цен на дизель и бензин.
На столичных автозаправочных станциях на прошлой неделе продолжился заметный рост цен на дизельное топливо, а стоимость бензина тоже существенно увеличилась, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Так, за последнюю неделю средневзвешенная цена на дизельное топливо в Москве поднялась на 56 коп. и достигла 78,49 руб. за литр. Бензин Аи‑92 подорожал на 24 коп., до 64,67 руб. за литр, а Аи‑95 — на 35 коп., до 71,46 руб. за литр.
Основной причиной скачка розничных цен стало повышение стоимости топлива на АЗС частной компании «НефтьМагистраль». Там цена на бензин Аи‑92 выросла на 3 руб., до 67,4 руб. за литр, а на бензин Аи‑95 и дизельное топливо — сразу на 5 руб., до 76,29 руб. и 83,68 руб. за литр соответственно.
На заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) цены тоже выросли, но менее заметно. Стоимость дизельного топлива увеличилась в диапазоне от 20 до 54 коп., бензина Аи‑92 — на 13 коп. (при этом на АЗС «Татнефти» рост составил 40 коп.), а бензина Аи‑95 — всего на 9 коп.
С начала года в столице наблюдается устойчивый рост цен: литр бензина Аи‑92 подорожал на 2,69 руб., Аи‑95 — на 3,04 руб., а дизельного топлива — на 2,79 руб.
ТАЛОНЫ В КРЫМУ
Глава Кремы Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с бензином на полуострове может разрешиться в пределах месяца. Он призвал жителей и гостей республики не волноваться из-за ограничений продажи автомобильного топлива и верить только официальной информации, а также не создавать искусственный ажиотаж, ведущий к взрывному росту спроса и дефициту топлива на отдельных автозаправочных станциях.
Аксенов указал, что с 31 мая АИ-92 будут продавать с ограничением объема не более 20 литров в одни руки в сутки. АИ-95 отпускают, прежде всего для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. На АЗС «Атан» и «ТЭС» эту марку топлива можно купить только по талонам.
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением, передает RT.
«Текущие проблемы — они подлежат решению, — отметил пресс-секретарь.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для насыщения внутреннего рынка топлива власти разрабатывают комплекс мер. Вице‑премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать ряд вопросов. В частности, идёт подготовка консультаций с белорусской стороной для наращивания импорта бензина в Россию.
Кроме того, рассматривается возможность повысить выплаты по импортному демпферу, в том числе для белорусского топлива. По информации СМИ, изменения в Налоговый кодекс могут внести задним числом — с 1 июня 2026 года. Напомним, механизм демпфера был закреплён законодательно в ноябре 2025 года: он компенсирует нефтяным компаниям разницу между доходностью экспорта топлива и его реализацией на внутреннем рынке.
Минэнерго и Минфин также должны проработать продление до 30 июня 2027 года действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин. Ещё одной мерой поддержки может стать изменение налогового режима: власти планируют обнулить акциз на бензин АИ‑95, который получают путём смешения на нефтебазах бензина АИ‑92 и октаноповышающих присадок.
Правительство намерено ужесточить контроль над вывозом нефтепродуктов. Профильным ведомствам поручено подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на два месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Также обсуждается возможный полный запрет экспорта дизельного топлива за исключением поставок по межправсоглашениям, однако сроки таких ограничений пока не определены, пишут СМИ.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАПРЕТЫ
Сейчас в России уже действуют несколько запретов на экспорт. С 1 апреля до 31 июля введён запрет на вывоз бензина, который распространяется на НПЗ с мощностью более 1 млн т нефтепродуктов в год и на трейдеров. Эта мера призвана предотвратить дефицит перед сезоном высокого спроса — весной, летом и в период сельскохозяйственных работ.
Продолжает действовать временный запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей: трейдеров, нефтебаз и заводов с малой производственной мощностью. Кроме того, с 1 июня введён временный запрет на вывоз авиационного керосина — он будет действовать до 30 ноября 2026 года. Это первый случай запрета на экспорт данного вида топлива.
Дополнительно обсуждается временный запрет транзитных перевозок бензина через территорию России. Такая мера позволит перенаправить дополнительные объёмы топлива отечественным потребителям.
БУДЕТ ДОРОЖАТЬ?
Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина говорила НСН, что в связи с последствиями от атак БПЛА, сокращенной выдачей бензина и повышенным спросом вполне возможен и последующий рост цен на все виды бензина и дизельного топлива.
«Мы сейчас вообще не можем говорить про рост цен на уровень инфляции. У вертикально интегрированных автозаправочных станций (ВИНК) цена поднялась на небольшой уровень, а вот у независимых ситуация хуже и цены выше. И связано это в первую очередь с тем, что оптовая торговля основными нефтепродуктами – это дизельное топливо и автомобильный бензин – сегодня бьет исторические максимумы. Вражеские дроны нанесли серьезный урон системе «Транснефти» в московском регионе. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы также сильно пострадали из-за атак, поэтому выдача нефтепродуктов сегодня очень дозирована. Это несет за собой увеличение стоимости в первую очередь в оптовых закупках. В правительстве обсуждается вопрос импортирования бензина и дизельного топлива с территории Белоруссии по принципу давальческого сырья, поэтому вполне вероятно, что эта ситуация ненадолго. В период увеличенного спроса, а также сокращенной выдачи нефтепродуктов на внутрироссийский рынок, весьма ожидаемо повышение стоимости на автозаправочных станциях на все виды бензинов и дизельного топлива», — уточнила она.
НЕ ТОЛЬКО БЕНЗИН
Кроме того, правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Решение приняли для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Кабмин отмечает, что запрет не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений, топливо в технологических емкостях, которое используется воздушными судами в пути следования, а также на партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления ограничений в силу.
В свою очередь глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что дефицита авиакеросина в России сейчас нет.
Экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил НСН, что временный запрет на экспорт авиакеросина из России ввели для того, чтобы не допустить его продажи за рубеж в погоне за сверхприбылью и избежать роста цен на авиаперевозки в сезон.
«Это связано с тем, что из-за блокировок Ормузского пролива в Европе и в других странах возник дефицит авиационного керосина. Его стоимость взлетела выше той цены, по которой он отпускается в России. Запрет на экспорт нужен для того, чтобы мы успешно использовали наш керосин и чтобы экспортеры не продавали его за рубеж в погоне за сверхприбылью. Если его будут продавать за рубеж, появится дефицит, цена возрастет, соответственно, в сезон авиаперевозки подорожают», — сказал Герасимов.
Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров заявил, что инфляция, дорогое обслуживание авиапарков и высокая стоимость топлива в туристический сезон приведут к росту цен на авиабилеты на 10%.
