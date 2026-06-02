Так, за последнюю неделю средневзвешенная цена на дизельное топливо в Москве поднялась на 56 коп. и достигла 78,49 руб. за литр. Бензин Аи‑92 подорожал на 24 коп., до 64,67 руб. за литр, а Аи‑95 — на 35 коп., до 71,46 руб. за литр.

Основной причиной скачка розничных цен стало повышение стоимости топлива на АЗС частной компании «НефтьМагистраль». Там цена на бензин Аи‑92 выросла на 3 руб., до 67,4 руб. за литр, а на бензин Аи‑95 и дизельное топливо — сразу на 5 руб., до 76,29 руб. и 83,68 руб. за литр соответственно.



На заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) цены тоже выросли, но менее заметно. Стоимость дизельного топлива увеличилась в диапазоне от 20 до 54 коп., бензина Аи‑92 — на 13 коп. (при этом на АЗС «Татнефти» рост составил 40 коп.), а бензина Аи‑95 — всего на 9 коп.



С начала года в столице наблюдается устойчивый рост цен: литр бензина Аи‑92 подорожал на 2,69 руб., Аи‑95 — на 3,04 руб., а дизельного топлива — на 2,79 руб.