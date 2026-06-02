СМИ: США обсуждают размещение ЯО в дополнительных странах в Европе
США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных странах НАТО в Европе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, чиновники Соединенных Штатов готовы к дополнительному развертыванию помимо шести государств, которые уже держат у себя бомбардировщики-носители ядерного оружия.
«Это потенциально позволило бы большему числу стран разместить у себя так называемые американские самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары», - отмечается в публикации.
Как пишет издание, в предложении Вашингтона заинтересованы ряд прибалтийских стран и государства восточного фланга НАТО, в том числе Польша.
Ранее историк, первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в интервью Ura.ru заявил, что в мире выросли риски применения ядерного оружия из-за разрушения системы ядерного сдерживания.
