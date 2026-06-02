На Ильском НПЗ на Кубани начался пожар из-за атаки БПЛА

Возгорание произошло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе из-за беспилотной атаки. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По предварительной информации, никто не пострадал.

«На месте работают оперативные и специальные службы», - заявили в оперштабе.

Ранее в Ростовской области начался пожар на нефтебазе после атаки ВСУ, напоминает Ura.ru. Площадь возгорания составила 3,6 тысячи квадратных метров.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
