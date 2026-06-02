В России раскрыли акцию по краже данных со смартфонов чиновников

ФСБ вскрыла широкомасштабную акцию зарубежных спецслужб по получению информации с зараженных вирусами смартфонов высокопоставленных служащих в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Силовики выявили и задокументировали действия «по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации... вредоносного программного обеспечения, используемого для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств». Иностранные спецслужбы пытались получить чувствительную информацию.

Отмечается, что злоумышленники внедряли на устройства вредоносное ПО и, используя технические возможности международных IT-корпораций, вели скрытое несанкционированное снятие данных. По данным ФСБ, информацию снимали, применяя разработки американских компаний Fastly и Cloudflare.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также создании, использовании, распространении вредоносных компьютерных программ.

