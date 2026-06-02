В России раскрыли акцию по краже данных со смартфонов чиновников
ФСБ вскрыла широкомасштабную акцию зарубежных спецслужб по получению информации с зараженных вирусами смартфонов высокопоставленных служащих в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Силовики выявили и задокументировали действия «по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации... вредоносного программного обеспечения, используемого для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств». Иностранные спецслужбы пытались получить чувствительную информацию.
Отмечается, что злоумышленники внедряли на устройства вредоносное ПО и, используя технические возможности международных IT-корпораций, вели скрытое несанкционированное снятие данных. По данным ФСБ, информацию снимали, применяя разработки американских компаний Fastly и Cloudflare.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также создании, использовании, распространении вредоносных компьютерных программ.
Ранее ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Новороссийске, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Ты сошёл с ума?»: Трамп наорал на Нетаньяху из-за сорванного перемирия с Ираном
- В России раскрыли акцию по краже данных со смартфонов чиновников
- СМИ: США обсуждают размещение ЯО в дополнительных странах в Европе
- В Белгородской области из-за БПЛА загорелось здание предприятия
- Топливный скачок: Как в России остановят подорожание бензина и дизтоплива
- Над регионами России за ночь сбили 148 украинских дронов
- СМИ: Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху из-за ударов по Ливану
- На Ильском НПЗ на Кубани начался пожар из-за атаки БПЛА
- ОАК начала поставки пассажирских Ту-214
- Путин: Киев выбрал переход конфликта в новое качество