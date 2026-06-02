ОАК начала поставки пассажирских Ту-214

Объединенная авиастроительная корпорация приступила к поставкам Ту-214, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ОАК Вадима Бадеха.

Алиханов: Первые поставки российских самолетов Ту-214 ожидаются уже в этом году

По его словам, поставки пассажирских самолетов уже осуществляются. «По Ту-214 поставки уже идут», — указал он. Другие подробности глава ОАК не привел.

Ранее стало известно, что в России масштабная программа возрождения авиационной промышленности, от которой власти ожидали сотни отечественных лайнеров на замену иностранным, снова откладывается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
