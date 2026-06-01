СМИ: Власти предложили меры для стабилизации в РФ рынка авиатоплива

Власти готовят меры для стабилизации рынка авиатоплива, а вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать вопросы решения возникшей проблемы, сообщили источники РБК.

Новак дал задание Минэнерго, Минтрансу и Росавиации обеспечить возможность приема российскими топливно-заправочными комплексами авиационного керосина как отечественного, так и импортного производства. Предложения должны предусматривать заправку воздушных судов этим топливом и его смешение с марками РТ и ТС-1 в резервуарах аэропортовых объектов.

Также допускается возможность сохранения механизма демпферной поддержки для потребителей импортного авиакеросина. В связи с этим поручено проработать возможность предоставления компенсаций при использовании зарубежного топлива по аналогии с керосином российского происхождения.

Кабмин ввел временный запрет на экспорт авиакеросина

Отдельный блок поручений касается логистики импортного авиакеросина. Вице-премьер поручил проработать вопросы приема топлива, доставляемого морскими судами, включая определение портов выгрузки, терминалов, мест складирования и последующей транспортировки по железной дороге.

Ранее экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН объяснил, зачем в России ввели временный запрет на экспорт авиационного керосина.

ФОТО: AP / ТАСС
