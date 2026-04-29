Инфляция, дорогое обслуживание авиапарков и высокая стоимость топлива в туристический сезон приведут к росту цен на авиабилеты на 10%, рассказал НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.



Сальдированная прибыль пассажирских авиакомпаний от продаж в 2025 году сократилась почти в два раза, до 31 миллиарда рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Гусаров не увидел в этом проблемы.