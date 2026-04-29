Россиянам пообещали рост цен на авиабилеты на 10%
Авиакомпании пока что не работают в убыток, но им все равно придется повысить цены на полеты, заявил НСН Роман Гусаров.
Инфляция, дорогое обслуживание авиапарков и высокая стоимость топлива в туристический сезон приведут к росту цен на авиабилеты на 10%, рассказал НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
Сальдированная прибыль пассажирских авиакомпаний от продаж в 2025 году сократилась почти в два раза, до 31 миллиарда рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Гусаров не увидел в этом проблемы.
«Прибыль — это не тот показатель, на который следует обращать внимание в нынешней экономической ситуации. Она была достаточно символической, потому что для такой большой сферы это очень небольшая величина. Ее сокращение вдвое — это даже хорошо, поскольку говорит о том, что компании не убыточны, финансово состоятельны и устойчивы. Они вкладываются в свое будущее, обновляют авиапарк, и хорошо, что при этом не влезают в долги. Им хватает собственных оборотных средств, чтобы решать эти проблемы. Единственное, чтобы они хотели от государства — это продолжение программ субсидирования авиаперевозок на социально значимых маршрутах. Без них такие полеты нерентабельны, а значит могут быть прекращены. Не исключено, что к концу года потребуется что-то еще для поддержки штанов у бизнеса», — отметил он.
Гусаров добавил, что, несмотря на устойчивую ситуацию в бизнесе, авиакомпании все равно поднимут цены на билеты.
«Небольшое повышение цен неизбежно. Оно зависит от роста расходов — высокая инфляция, цена на топливо, которая может взлететь в разгар летнего туристического сезона, повышение аэропортовых сборов, стоимость иностранных запчастей и содержание техники. Я думаю, что билеты станут дороже не больше, чем на 10%», — подчеркнул он.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов объяснил НСН, какие пауэрбанки будут запрещены к провозу на самолетах.
