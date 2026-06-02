Это произошло в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших в результате теракта в Старобельске. «Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну, что ж, это их выбор», — указал глава государства.

Также стало известно, что студентов колледжа в Старобельске отправят отдыхать в детские центры. Путин подчеркнул, что все студенты должны завершить учебный год, а выпускники — «своевременно получить дипломы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

