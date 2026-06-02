Путин: Киев выбрал переход конфликта в новое качество

Российский лидер Владимир Путин обвинил Киев в том, что он решил придать украинскому конфликту новое качество, сообщает РИА Новости.

Генпрокурор РФ назвал имена обвиняемых в теракте в Старобельске

Это произошло в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших в результате теракта в Старобельске. «Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну, что ж, это их выбор», — указал глава государства.

Также стало известно, что студентов колледжа в Старобельске отправят отдыхать в детские центры. Путин подчеркнул, что все студенты должны завершить учебный год, а выпускники — «своевременно получить дипломы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаПрезидент РФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры