Путин: Киев выбрал переход конфликта в новое качество
Российский лидер Владимир Путин обвинил Киев в том, что он решил придать украинскому конфликту новое качество, сообщает РИА Новости.
Это произошло в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших в результате теракта в Старобельске. «Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну, что ж, это их выбор», — указал глава государства.
Также стало известно, что студентов колледжа в Старобельске отправят отдыхать в детские центры. Путин подчеркнул, что все студенты должны завершить учебный год, а выпускники — «своевременно получить дипломы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
