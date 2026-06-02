Над регионами России за ночь сбили 148 украинских дронов

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 148 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 июня до 7.00 мск 2 июня... перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, Крымом, водами Азовского и Черного морей.

Ранее над российскими регионами ликвидировали 72 украинских дрона, напоминает Ura.ru.

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
