Над регионами России за ночь сбили 148 украинских дронов
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 148 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 июня до 7.00 мск 2 июня... перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.
Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, Крымом, водами Азовского и Черного морей.
Ранее над российскими регионами ликвидировали 72 украинских дрона, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: США обсуждают размещение ЯО в дополнительных странах в Европе
- В Белгородской области из-за БПЛА загорелось здание предприятия
- Топливный скачок: Как в России остановят подорожание бензина и дизтоплива
- Над регионами России за ночь сбили 148 украинских дронов
- СМИ: Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху из-за ударов по Ливану
- На Ильском НПЗ на Кубани начался пожар из-за атаки БПЛА
- ОАК начала поставки пассажирских Ту-214
- Путин: Киев выбрал переход конфликта в новое качество
- Студентов колледжа в Старобельске отправят отдыхать в детские центры
- Коммунальщики выступили против новых правил о доступе провайдеров