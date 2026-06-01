Никитин: Дефицита авиационного керосина в России нет

Дефицита авиационного керосина в России нет. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин.

Ранее правительство РФ запретило вывоз топлива для реактивных двигателей, включая приобретенное на биржевых торгах, пишет RT. Меры будут действовать до 30 ноября.

«На текущий момент никакого дефицита нет. В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов российских авиакомпаний», - цитирует министра РИА Новости.

Между тем СМИ сообщили, что в России в мае на 10% снизилось производство дизельного топлива, однако введение запрета на его экспорт маловероятно.

