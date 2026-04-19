СМИ: Авиапассажирам следует готовиться к росту цен на топливо

По данным агентства, авиаперевозчики по всему миру наращивают отмену рейсов, чтобы справиться с резким ростом цен на авиатопливо. Мировая провозная емкость на май сокращена на 3 процентных пункта: количество рейсов урезали 19 крупнейших авиакомпаний из 20.

Изначально проблемы, с которыми столкнулась авиаотрасль после начала боевых действий в Иране, затрагивали только авиакомпании и аэропорты Ближнего Востока. Однако теперь они распространились по всему миру и угрожают сорвать прибыльный летний туристический сезон. Ситуация усугубляется опасениями о том, хватит ли вообще авиатоплива.

В Европе есть запасы еще примерно на полтора месяца, а Ryanair, Virgin Atlantic и EasyJet дали прогнозы по доступности топлива, рассчитанные не более чем на середину мая.

Евросоюз ранее заявил, что может столкнуться с проблемами с поставками авиатоплива в «ближайшем будущем». ЕС занимается подготовкой совместного плана действий на случай, если ситуация с Ормузским проливом не улучшится.

Ранее стало известно, что стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в России в 2026 году может вырасти на 5-7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

