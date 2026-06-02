«Ты, <…>, сошёл с ума. Если бы не я, ты бы уже сидел в тюрьме. Я спасаю <…>. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого. <…> Какого <…> ты творишь?» — приводит слова Трампа собеседник издания Axios, присутствовавший при разговоре.



Источники уточняют, что Трамп имел в виду свою поддержку Нетаньяху во время судебного процесса по делу о коррупции — якобы благодаря ей израильский премьер избежал тюремного заключения. Один из американских чиновников охарактеризовал этот разговор как один из самых худших и напряжённых между двумя лидерами с момента возвращения Трампа в Белый дом.

УГРОЗЫ ИРАНА



1 июня Иран пригрозил выйти из переговоров с США из‑за действий Израиля в Ливане. По данным Tasnim, Иран прекращает обмен посланиями с США. Прекращение огня в Ливане было одним из ключевых условий перемирия, оно сейчас нарушено. Официальные иранские лица указали на необходимость немедленного прекращения агрессии израильской армии в Газе и Ливане, а также полного вывода войск с оккупированных территорий.

Пока требования не будут выполнены, переговоры продолжены не будут, передает RT.



Спикер парламента Ирана Мохаммад‑Багер Галибаф подтвердил готовность Тегерана прекратить диалог с США, если Израиль продолжит нападения на Ливан.



«В разговоре с моим братом, Набихом Берри, спикером ливанского парламента, я подчеркнул, что если преступления сионистского режима в Ливане продолжатся, мы не только остановим процесс диалога, но и решительно выступим против них», — написал он в соцсети X.



«Да здравствует братство иранского и ливанского народов!» — добавил он.



Согласно информации Axios, в тот же период Трамп предупредил Нетаньяху: реализация угроз разбомбить Бейрут приведёт к ещё большей международной изоляции Израиля. Президент США признал право Израиля на защиту от обстрелов со стороны «Хезболлы», но отметил, что в последние дни Нетаньяху «перегибал палку». После этих обсуждений, как сообщает Axios, Израиль отказался от планов наносить удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

В тот же день Дональд Трамп заявил, что в результате телефонных переговоров Израиль и ливанское движение «Хезболла» достигли договорённости о прекращении огня. По словам президента США, израильские войска не будут направлены в Бейрут.



При этом Биньямин Нетаньяху уточнил, что Израиль продолжит военные операции на юге Ливана.