«Ты сошёл с ума?»: Трамп наорал на Нетаньяху из-за сорванного перемирия с Ираном
Трамп нецензурно обругал Нетаньяху за удары Израиля по Ливану, из-за которых Иран хочет выйти из переговоров с США и полностью закрыть Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подверг резкой критике премьер‑министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его «сумасшедшим».
«Ты, <…>, сошёл с ума. Если бы не я, ты бы уже сидел в тюрьме. Я спасаю <…>. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого. <…> Какого <…> ты творишь?» — приводит слова Трампа собеседник издания Axios, присутствовавший при разговоре.
Источники уточняют, что Трамп имел в виду свою поддержку Нетаньяху во время судебного процесса по делу о коррупции — якобы благодаря ей израильский премьер избежал тюремного заключения. Один из американских чиновников охарактеризовал этот разговор как один из самых худших и напряжённых между двумя лидерами с момента возвращения Трампа в Белый дом.
УГРОЗЫ ИРАНА
1 июня Иран пригрозил выйти из переговоров с США из‑за действий Израиля в Ливане. По данным Tasnim, Иран прекращает обмен посланиями с США. Прекращение огня в Ливане было одним из ключевых условий перемирия, оно сейчас нарушено. Официальные иранские лица указали на необходимость немедленного прекращения агрессии израильской армии в Газе и Ливане, а также полного вывода войск с оккупированных территорий.
Пока требования не будут выполнены, переговоры продолжены не будут, передает RT.
Спикер парламента Ирана Мохаммад‑Багер Галибаф подтвердил готовность Тегерана прекратить диалог с США, если Израиль продолжит нападения на Ливан.
«В разговоре с моим братом, Набихом Берри, спикером ливанского парламента, я подчеркнул, что если преступления сионистского режима в Ливане продолжатся, мы не только остановим процесс диалога, но и решительно выступим против них», — написал он в соцсети X.
«Да здравствует братство иранского и ливанского народов!» — добавил он.
Согласно информации Axios, в тот же период Трамп предупредил Нетаньяху: реализация угроз разбомбить Бейрут приведёт к ещё большей международной изоляции Израиля. Президент США признал право Израиля на защиту от обстрелов со стороны «Хезболлы», но отметил, что в последние дни Нетаньяху «перегибал палку». После этих обсуждений, как сообщает Axios, Израиль отказался от планов наносить удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте.
В тот же день Дональд Трамп заявил, что в результате телефонных переговоров Израиль и ливанское движение «Хезболла» достигли договорённости о прекращении огня. По словам президента США, израильские войска не будут направлены в Бейрут.
При этом Биньямин Нетаньяху уточнил, что Израиль продолжит военные операции на юге Ливана.
Несмотря на заявления Ирана, Дональд Трамп утверждал, что переговоры с Тегераном продолжаются «быстрыми темпами». В интервью ABC News он выразил надежду, что на следующей неделе удастся достичь соглашения по части спорных вопросов:
«Всё идёт хорошо», — добавил Трамп, говоря о переговорах с Ираном.
Телеканал CNN со ссылкой на осведомлённый источник подтвердил, что переговоры между США и Ираном возобновились.
Ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева говорила НСН, что обмен ударами между Ираном и США продолжается, что не мешает сторонам обсуждать прекращение боевых действий в регионе, а переговоры по ядерной программе исламской республики ведутся параллельно.
«На первом этапе это соглашение, скорее всего, не затрагивает ядерный вопрос, а сконцентрировано именно на установлении устойчивого мира, режима прекращения огня, и решения вопроса с Ормузским проливом. Иранские агентства также подтверждали информацию, что идет работа над соглашением. Несмотря на то, что стычки продолжаются, принято решение продвигать заключение соглашения, а не продолжение боевых действий. Было несколько инцидентов: и нападение на катер, и попытка прорыва американской блокады иранцами, но о них сейчас не заявляют как о нарушении перемирия. Они сконцентрировались на этом документе, который, впрочем, пока никто не видел», — объяснила специалист.
БЛОКИРОВКА ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА
По данным СМИ, Иран планирует полностью перекрыть Ормузский пролив в ответ на удары Израиля по территории Ливана.
«Фронт сопротивления и Иран поставили перед собой цель полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать другие фронты, включая Баб‑эль‑Мандебский пролив», — говорится в публикации Tasnim.
Отмечается, что это решение принято с целью «наказать» Израиль и его сторонников. Такая мера может серьёзно повлиять на мировые поставки нефти, поскольку через Ормузский пролив проходит значительная часть экспорта углеводородов из Персидского залива.
Ранее заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин говорил НСН, что кризис мировой экономики приводит к торможению спроса на ресурсы и росту цен на отдельные товары, однако текущая ситуация мало отразится на России.
