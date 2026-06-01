Как поможет Белоруссия? Ценам на бензин предрекли еще больший рост
Анастасия Бунина заявила НСН, что власти сейчас обсуждают возможность импортирования бензина и дизельного топлива с территории Белоруссии по принципу давальческого сырья, что могло бы сдержать цены.
В связи с последствиями от атак БПЛА, сокращенной выдачей бензина и повышенным спросом вполне возможен и последующий рост цен на все виды бензина и дизельного топлива. Об этом НСН рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
За прошедшую неделю наиболее заметное подорожание сохранилось на дизельное топливо, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Средневзвешенная цена литра ДТ в столице увеличилась на 56 копеек, достигнув 78,49 рубля, пишет «Интерфакс». Бензин также существенно прибавил: Аи-92 подорожал на 24 копейки (до 64,67 рубля за литр), Аи-95 — на 35 копеек (до 71,46 рубля). Бунина раскрыла, что в первую очередь повлияло на цены.
«Мы сейчас вообще не можем говорить про рост цен на уровень инфляции. У вертикально интегрированных автозаправочных станций (ВИНК) цена поднялась на небольшой уровень, а вот у независимых ситуация хуже и цены выше. И связано это в первую очередь с тем, что оптовая торговля основными нефтепродуктами – это дизельное топливо и автомобильный бензин – сегодня бьет исторические максимумы. Вражеские дроны нанесли серьезный урон системе «Транснефти» в московском регионе. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы также сильно пострадали из-за атак, поэтому выдача нефтепродуктов сегодня очень дозирована. Это несет за собой увеличение стоимости в первую очередь в оптовых закупках. В правительстве обсуждается вопрос импортирования бензина и дизельного топлива с территории Белоруссии по принципу давальческого сырья, поэтому вполне вероятно, что эта ситуация ненадолго», - уточнила она.
При этом собеседница НСН не исключила, что цены в скором времени вырастут еще.
«Спустя небольшое количество времени ВИНКи подтянут свои цены под независимые АЗС, соответственно, цена останется на том уровне серьезное количество времени. В период увеличенного спроса, а также сокращенной выдачи нефтепродуктов на внутрироссийский рынок, весьма ожидаемо повышение стоимости на автозаправочных станциях на все виды бензинов и дизельного топлива», - подытожила он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе ограничили продажу бензина марки АИ-95, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
