Россиянам объяснили, зачем нужен запрет на экспорт бензина
На внутреннем рынке России есть запасы бензина, но чтобы они не иссякли, власти ввели запрет на экспорт топлива, рассказала НСН Анастасия Бунина.
Внутренний российский топливный рынок не испытывает дефицита, но впереди сезонная остановка нефтеперерабатывающих заводов на обслуживание и это скажется на объемах, объяснила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. Именно поэтому меры по обеспечению запасов предпринимаются уже сейчас, считает эксперт.
Правительство РФ 2 апреля выпустило постановление о введении ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов, которое будет действовать до 31 июля 2026 года. Решение объясняется необходимостью сохранить стабильность на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из‑за конфликта на Ближнем Востоке.
Анастасия Бунина отметила, что пока бензина в России хватает. Однако, по ее мнению, если не ввести запрет сейчас, у производителей сложится приоритет на более выгодный внешний рынок. Это неизбежно повлечет за собой рост цен, который уже можно было наблюдать в тот период, пока экспорт был разрешен.
«Это мера, которая включена, чтобы обеспечить внутренний рынок, насытить внутренний рынок в грядущий период посевных, в грядущий период отпускных. Соответственно, во избежание каких-то резких скачков цен, предпринята эта мера. Плюс еще у нас грядет сезонная остановка нефтеперерабатывающих заводов на обслуживание. И это тоже значительно уменьшит объемы поставок на внутренний рынок. Но в связи с тем, что мера по запрету экспорта бензина предпринята заблаговременно, это позволит сдержать ценообразование на внутреннем рынке, на стеле в первую очередь. Это мера действенная, как показывает жизненный опыт и практика. Единственное, что здесь может вдруг случиться — это какие-то воздействия внешних факторов, например, прилеты, разрушения», — пояснила собеседница НСН.
Бунина подчеркнула, что ограничения позволять избежать лишь резких скачков, но полностью рост стоимости бензина в стране не остановит.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН объяснял, что увеличение мировых цен на нефть до $200 невыгодны России в долгосрочной перспективе, так как это снизит потребление и уменьшит рынок сбыта.
