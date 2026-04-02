Анастасия Бунина отметила, что пока бензина в России хватает. Однако, по ее мнению, если не ввести запрет сейчас, у производителей сложится приоритет на более выгодный внешний рынок. Это неизбежно повлечет за собой рост цен, который уже можно было наблюдать в тот период, пока экспорт был разрешен.

«Это мера, которая включена, чтобы обеспечить внутренний рынок, насытить внутренний рынок в грядущий период посевных, в грядущий период отпускных. Соответственно, во избежание каких-то резких скачков цен, предпринята эта мера. Плюс еще у нас грядет сезонная остановка нефтеперерабатывающих заводов на обслуживание. И это тоже значительно уменьшит объемы поставок на внутренний рынок. Но в связи с тем, что мера по запрету экспорта бензина предпринята заблаговременно, это позволит сдержать ценообразование на внутреннем рынке, на стеле в первую очередь. Это мера действенная, как показывает жизненный опыт и практика. Единственное, что здесь может вдруг случиться — это какие-то воздействия внешних факторов, например, прилеты, разрушения», — пояснила собеседница НСН.

Бунина подчеркнула, что ограничения позволять избежать лишь резких скачков, но полностью рост стоимости бензина в стране не остановит.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН объяснял, что увеличение мировых цен на нефть до $200 невыгодны России в долгосрочной перспективе, так как это снизит потребление и уменьшит рынок сбыта.

