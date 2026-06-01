Кабмин ввел временный запрет на экспорт авиакеросина

Правительство России временно запретило экспорт из страны топлива для реактивных двигателей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Введен временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно», - говорится в сообщении.

Решение приняли для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Кабмин отмечает, что запрет не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений, топливо в технологических емкостях, которое используется воздушными судами в пути следования, а также на партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления ограничений в силу.

Ранее правительство РФ продлило на шесть месяцев временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов.

