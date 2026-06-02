В Белгородской области из-за БПЛА загорелось здание предприятия
2 июня 202607:59
Юлия Савченко
ВСУ атаковали город Алексеевка в Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«В результате падения обломков сбитого беспилотника на территории предприятия загорелось здание», - заявили в ведомстве.
Кроме того, произошло возгорание находящегося внутри оборудования. Сотрудники МЧС и добровольцы ликвидируют огонь.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в Краснодарском крае на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар в результате атаки БПЛА, пишет 360.ru.
