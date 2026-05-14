Дефицит нефти уже привел к тому, что в ряде стран нефть продается дороже биржевых котировок, однако осенью ситуация может измениться. Об этом заявил НСН заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин.

Предложения нефти в 2026 году будет недостаточно, чтобы покрыть мировой спрос, предупредило Международное энергетическое агентство в майском отчете. По его прогнозу, дефицит на мировом рынке нефти составит около 1,8 млн баррелей в сутки. МЭА ждет заметного сокращения как спроса, так и предложения из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом доходы России от экспорта нефти, по данным агентства, в апреле выросли на $6,3 млрд в годовом сравнении и достигли $19,2 млрд.