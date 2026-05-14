Осенняя развилка: Что будет с нефтью при стабилизации на Ближнем Востоке
Повышенная напряженность на рынке нефти будет сохраняться на протяжении года, заявил НСН заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин.
Дефицит нефти уже привел к тому, что в ряде стран нефть продается дороже биржевых котировок, однако осенью ситуация может измениться. Об этом заявил НСН заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин.
Предложения нефти в 2026 году будет недостаточно, чтобы покрыть мировой спрос, предупредило Международное энергетическое агентство в майском отчете. По его прогнозу, дефицит на мировом рынке нефти составит около 1,8 млн баррелей в сутки. МЭА ждет заметного сокращения как спроса, так и предложения из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом доходы России от экспорта нефти, по данным агентства, в апреле выросли на $6,3 млрд в годовом сравнении и достигли $19,2 млрд.
«Миру уже не хватает нефти. Это видно и в возросших ценах. Так, в странах Азии нефть продается значительно дороже, чем котировки на бирже – на 20 – 30 долларов. Даже после открытия Ормузского пролива потребуется немалое время, чтобы восстановить потоки, это до двух месяцев примерно. Кроме того, необходимо будет пополнять стратегические запасы, которые пришлось использовать. Таким образом, повышенная напряженность на рынке нефти будет сохраняться на протяжении года», - отметил собеседник НСН.
По его словам, нестабильность ситуации на Ближнем Востоке напрямую отражается на нефтяных ценах.
«Мы видим очень четко, что как только любой сигнал поступает о том, что напряженность сохраняется, тут же процентов на 10 за несколько дней цены растут. Как только идет сигнал о том, что вроде могут договориться, тут же падение цен. Если Ормузский пролив будет дальше закрыт в связи ситуацией с Ираном, баррель будет продаваться в некоторых странах по 150 долларов, хотя биржевой индикатор на Brent может показывать цену ниже. Отдельный дефицит ощущается по нефтепродуктам, например, во всем мире не хватает керосина. В той же Европе уже говорят о вынужденном сокращении авиарейсов из-за нехватки топлива», - пояснил эксперт.
При этом для России решение об увеличении добычи нефти с целью больше заработать также зависит от того, как будет развиваться ситуация в мире.
«Пока перекрыт Ормуз, естественно, нужно добывать и продавать, зарабатывать на тех ценах, которые есть. Однако, согласно прогнозам, развилочка начнется с осени. Скажем, мы сейчас вложимся в дополнительную добычу, но надо понимать, что, если к тому времени Ормузский пролив откроется, ситуация на рынке изменится, наоборот возникнет переизбыток нефти. Соответственно, вопрос в эффективности понесенных затрат. Когда обстановка на рынке стабилизируется, будет уже серьезный вопрос, что делать. Однако, скажем, решение о сокращении добычи должно быть картельное, не на уровне одной страны, тогда будет эффект для рынка. Ясно, что стратегия ОПЕК+ должна несколько трансформироваться с учетом ситуации», - заключил Вячеслав Кулагин.
Еще в апреле аналитики ожидали профицита нефти, однако прогнозы пересмотрены из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке. В МЭА предполагают, что судоходство через Ормузский пролив начнет постепенно восстанавливаться лишь с третьего квартала. Сохраняющаяся неопределенность будет поддерживать цены высокими.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что после открытия Ормузского пролива и развала ОПЕК+ нефть может подешеветь до 30 долларов за баррель.
