Аксенов: В Крыму ввели талоны на бензин
Ситуация с бензином в Крыму может разрешиться в пределах месяца, сообщил в мессенджере «Макс» глава полуострова Сергей Аксенов.
Он призвал жителей и гостей республики не волноваться из-за ограничений продажи автомобильного топлива и верить только официальной информации, а также не создавать искусственный ажиотаж, ведущий к взрывному росту спроса и дефициту топлива на отдельных автозаправочных станциях.
Аксенов указал, что с 31 мая АИ-92 будут продавать с ограничением объема не более 20 литров в одни руки в сутки. АИ-95 отпускают, прежде всего для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. На АЗС «Атан» и «ТЭС» эту марку топлива можно купить только по талонам.
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением. «Текущие проблемы - они подлежат решению, - отметил пресс-секретарь.
Дефицит топлива на независимых АЗС Крыма возник из-за атак БПЛА на нефтеперерабатывающие и нефтеперекачивающие станции Центрального региона, если ситуация не стабилизируется, то цены будут ползти вверх, как и в прошлом году, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
