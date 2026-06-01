«Сдержать цены»: Зачем в России ввели временный запрет на экспорт керосина
Авиакеросин составляет около 80% от стоимости перевозки, цены на топливо растут, но благодаря крепкому рублю пассажиры не чувствуют этого роста, сказал НСН Павел Герасимов.
Временный запрет на экспорт авиакеросина из России ввели для того, чтобы не допустить его продажи за рубеж в погоне за сверхприбылью и избежать роста цен на авиаперевозки в сезон. Об этом НСН заявил экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина, сообщила пресс-служба кабинета министров. В свою очередь глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что дефицита авиакеросина в России сейчас нет. По словам Герасимова, запрет на экспорт нужен, чтобы избежать подорожания авиаперевозок.
«Это связано с тем, что из-за блокировок Ормузского пролива в Европе и в других странах возник дефицит авиационного керосина. Его стоимость взлетела выше той цены, по которой он отпускается в России. Запрет на экспорт нужен для того, чтобы мы успешно использовали наш керосин и чтобы экспортеры не продавали его за рубеж в погоне за сверхприбылью. Если его будут продавать за рубеж, появится дефицит, цена возрастет, соответственно, в сезон авиаперевозки подорожают», — сказал Герасимов.
Собеседник НСН заверил, что сегодня в России хватает авиакеросина на внутреннем рынке.
«В целом авиакеросина сегодня хватает. Есть отдельные регионы с небольшими логистическими сложностями: это южные аэродромы, куда авиакеросин поставляется по железным дорогам. Большинство воздушных судов, которые туда направляются, берут с собой по возможности запас топлива. Вообще авиакеросин составляет примерно 80% от стоимости перевозки. В любом случае биржевые цены растут, авиакомпании закупают топливо по биржевым ценам, но в силу укрепления рубля на стоимости это никак не отражается. Но если будет ослабевание рубля, цены поползут вверх», — добавил он.
Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров заявил, что инфляция, дорогое обслуживание авиапарков и высокая стоимость топлива в туристический сезон приведут к росту цен на авиабилеты на 10%.
