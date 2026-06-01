«Это связано с тем, что из-за блокировок Ормузского пролива в Европе и в других странах возник дефицит авиационного керосина. Его стоимость взлетела выше той цены, по которой он отпускается в России. Запрет на экспорт нужен для того, чтобы мы успешно использовали наш керосин и чтобы экспортеры не продавали его за рубеж в погоне за сверхприбылью. Если его будут продавать за рубеж, появится дефицит, цена возрастет, соответственно, в сезон авиаперевозки подорожают», — сказал Герасимов.

Собеседник НСН заверил, что сегодня в России хватает авиакеросина на внутреннем рынке.

«В целом авиакеросина сегодня хватает. Есть отдельные регионы с небольшими логистическими сложностями: это южные аэродромы, куда авиакеросин поставляется по железным дорогам. Большинство воздушных судов, которые туда направляются, берут с собой по возможности запас топлива. Вообще авиакеросин составляет примерно 80% от стоимости перевозки. В любом случае биржевые цены растут, авиакомпании закупают топливо по биржевым ценам, но в силу укрепления рубля на стоимости это никак не отражается. Но если будет ослабевание рубля, цены поползут вверх», — добавил он.

Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров заявил, что инфляция, дорогое обслуживание авиапарков и высокая стоимость топлива в туристический сезон приведут к росту цен на авиабилеты на 10%.

