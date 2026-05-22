Стоимость бензина в Крыму может превысить 88 рублей за литр
Причиной дефицита и роста цен на топливо в Республике стали атаки БПЛА на НПЗ и нефтеперекачивающие станции центра России, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Дефицит топлива на независимых АЗС Крыма возник из-за атак БПЛА на нефтеперерабатывающие и нефтеперекачивающие станции Центрального региона, если ситуация не стабилизируется, то цены будут ползти вверх, как и в прошлом году, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Отпуск бензина на автозаправочных станциях (АЗС) сети ТЭС Севастополя ограничен 20 л в одни руки, на АЗС сети АТАН дизтопливо есть не везде, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он объяснил это логистическими сложностями, мера продлится до стабилизации ситуации.
«Крым пользуется топливом, которое обеспечивается через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу, потому что местная сеть АЗС ТЭС является независимой. Соответственно, других путей приобретения топлива у нее нет. На сегодняшний день на Санкт-Петербургской товарной сырьевой бирже наблюдается страшная картина. Стоимость топлива крайне высокая в связи с массированными атаками БПЛА на нефтеперерабатывающие и нефтеперекачивающие станции Центрального региона. Они были настолько разрушительными, что отгрузка топлива на сегодняшний день очень дозирована. Поэтому мера, которую ТЭС для себя применила, - временная. Ситуация будет продолжаться до стабилизации в целом на рынке и выхода на рабочий режим нефтеперерабатывающих заводов и нефтеперекачивающих станций», - пояснила Бунина.
В ближайшее время, по словам эксперта топливного рынка, во всем Крыму возможны перебои с поставками топлива.
«Это не исключается, потому что Крым, если говорить про независимые автозаправочные станции, получает бензин через торги на топливной бирже, а там ситуация понятная… Что касается вертикально интегрированных автозаправочных станций, то у них таких проблем не будет возникать», - сказала собеседница НСН.
Сейчас на АЗС сети ТЕС бензин АИ-95 доступен не везде, его поставки ожидаются к вечеру. На некоторых заправках есть только АИ-92 по цене 70-75 рублей за литр, а дизтопливо отпускается по талонам. В конце сентября 2025 года цена 95-го бензина в Крыму уже превышала 88 рублей за литр. Бунина не исключила, что ситуация повторится и в этом году.
«Вполне вероятно. Если ситуация не стабилизируется, то цена будет, мягко говоря, кусающейся. Правительство уже ввело эмбарго на экспорт нефтепродуктов, но больше производить нефтеперерабатывающие заводы вряд ли смогут. Поэтому нельзя сказать, что это как-то кардинально поменяет ситуацию. А более действенные меры вряд ли есть. Ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах и на нефтеперекачивающих станциях идут. Соответственно, рано или поздно ситуация наладится и цены на топливо уедут вниз», - рассказала специалист.
В марте Анастасия Бунина рассказывала НСН, что в ближайшее время в России однозначно стоит ждать роста цен на топливо для конечных потребителей, а сильнее всего подорожает дизель.
