Дефицит топлива на независимых АЗС Крыма возник из-за атак БПЛА на нефтеперерабатывающие и нефтеперекачивающие станции Центрального региона, если ситуация не стабилизируется, то цены будут ползти вверх, как и в прошлом году, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Отпуск бензина на автозаправочных станциях (АЗС) сети ТЭС Севастополя ограничен 20 л в одни руки, на АЗС сети АТАН дизтопливо есть не везде, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он объяснил это логистическими сложностями, мера продлится до стабилизации ситуации.

«Крым пользуется топливом, которое обеспечивается через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу, потому что местная сеть АЗС ТЭС является независимой. Соответственно, других путей приобретения топлива у нее нет. На сегодняшний день на Санкт-Петербургской товарной сырьевой бирже наблюдается страшная картина. Стоимость топлива крайне высокая в связи с массированными атаками БПЛА на нефтеперерабатывающие и нефтеперекачивающие станции Центрального региона. Они были настолько разрушительными, что отгрузка топлива на сегодняшний день очень дозирована. Поэтому мера, которую ТЭС для себя применила, - временная. Ситуация будет продолжаться до стабилизации в целом на рынке и выхода на рабочий режим нефтеперерабатывающих заводов и нефтеперекачивающих станций», - пояснила Бунина.

В ближайшее время, по словам эксперта топливного рынка, во всем Крыму возможны перебои с поставками топлива.