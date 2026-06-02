СМИ: Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху из-за ударов по Ливану
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора нецензурно раскритиковал действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Ближнем Востоке. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.
По данным портала, после нанесения Израилем ударов по Ливану американский президент назвал Нетаньяху сумасшедшим, а также заявил, что помог премьер-министру избежать тюрьмы по делу о коррупции. Кроме того, Трамп якобы отметил, что теперь «все ненавидят» израильского политика и его страну.
Как пишет Axios, глава Белого дома предрек еще большую изоляцию Израиля на международной арене из-за атак на Ливан.
Ранее Израиль нанес удары по объектам ливанского движения «Хезболла», из-за эскалации Иран приостановил свои переговоры с США, напоминает 360.ru. Позднее Трамп сообщил, что условился с Нетаньяху и руководством движения о прекращении огня в Ливане.
