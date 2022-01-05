Угольные сложности: Украина обвинила Россию в блокировке топлива из Казахстана
Казахстан прекратил поставки угля на украинскую территорию, однако местные политики обвиняют в остановке транзита Россию.
Украина заявила о блокировке угольных поставок из Казахстана. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко отметил, что, несмотря на заключенный контракт на 660 тысяч тонн, импорт фактически остановлен. Министр связал это с деятельностью России.
«Через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», — передает слова Галущенко РИА Новости.
Подобные заявления министр делал и раньше. Вместе с тем ранее министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана опровергло заявление главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса о блокировке Россией транзита угля из Казахстана.
«Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны», — подчеркнул пресс-секретарь МИИР Мадияр Уакпаев.
О том, что угля может не хватить на отопительный сезон, украинский министр энергетики предупреждал уже в сентябре. Тогда же он предлагал нарастить объемы добычи и импорта топлива. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что на фоне энергетического кризиса в европейских странах Украина прекрасно готова к зиме. Кроме Казахстана, поставщиками угля должны были стать Польша, США и Австралия, однако что-то пошло не так.
Осенью депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин, комментируя сообщения о том, что на двух из трех теплоэлектростанций государственной компании «Центрэнерго» заканчиваются запасы угля, напомнил о высказываниях главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Тогда глава СБУ «в пафосных терминах» заявлял о «крючке зависимости от России», на котором Украина якобы оказалась из-за помогавшего договориться о поставках угля из Донбасса лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
«Похоже, в самое ближайшее время Баканову и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?» — написал Волошин в Facebook.
Хотя еще в мае Галущенко потребовал запретить импорт электроэнергии из России, мотивируя это энергетической безопасностью.
«Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, - прим. НСН) по запрету импорта электроэнергии из России и Белоруссии», — указано в заявлении на сайте Минэнерго Украины.
Попытки Киева обвинить Россию в разрушении электроэнергетики Украины путем продажи электричества по заниженным ценам – стремление переложить вину с больной головы на здоровую. Такую оценку в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Если у вас есть такая проблема – не покупайте! Однако Украина покупает, ведь на рынке все стараются приобрести подешевле и покачественнее. Они придумали «Роттердам плюс» - берут уголь Донбасса, по документам пропускают его через какую-то Европу, на этом ещё прокладки зарабатывают, обирают украинских граждан, повышая тарифы, и ещё говорят, что это хорошо. Это плохо! Если вы исходите из рыночных принципов, так будьте готовы к конкуренции. Россия даёт дешевле электроэнергию, готова также напрямую поставлять газ, который сейчас также прогоняется через Европу и поступает уже оттуда на Украину по документам. Откуда в Европе газ?», - возмутился Олейник.
Намерение Украины прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии может привести к коллапсу энергосистемы этой страны, предупреждал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
«Все последние годы импорт из России носил исключительно дружественный характер, когда энергосистема Украины оказывалась в критическом состоянии и просто рухнула бы без дополнительной энергии извне. На этом, наверное, зарабатывают какие-то трейдеры из Украины, но у России нет никакого экономического стремления поставлять эти несколько сотен мегаватт, при том что объем генерации нашей энергосистемы составляет больше 200 тысяч мегаватт», - сказал Пикин.
В ноябре о проблемах с энергетикой заявила бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Политик напомнила, что «реальным спасением» будет, если Москва и Минск «не выключат рубильники по перетокам электроэнергии», и поставки электричества на Украину продолжатся.
«Потому что у нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все, что нужно для отопительного периода и это значит, что нас поставили практически на колени», — возмутилась экс-премьер.
Кроме того, Тимошенко обвинила в энергокризисе правительство, напомнив, что в стране есть свой уголь, который нужно было лишь «положить на склад», однако этого не произошло.
«Теперь чиновники высокого уровня говорят, что есть энергетический кризис, но он ими и создан. И теперь что они делают? Они на колени встали перед Беларусью и просят: дайте нам аварийные перетоки. Если только будет -10 градусов и ниже, и продержится это хотя бы две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы», — подчеркнула Тимошенко.
В декабре депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что Луганская область находится на грани катастрофы из-за отсутствия поставок угля на местную ТЭС. Администрация контролируемой Украиной части Луганской области потребовала у министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук закупить российский уголь, чтобы обеспечить снабжение Луганской ТЭС.
В свою очередь, Минэкономразвития России объяснило, что поставки энергетического угля были прекращены по причине растущих потребностей внутри страны. В ведомстве отметили, что в осенне-зимний период России следует уделять «особое внимание обеспечению собственных потребностей».
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