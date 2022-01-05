Угольные сложности: Украина обвинила Россию в блокировке топлива из Казахстана

Подобные заявления министр делал и раньше. Вместе с тем ранее министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана опровергло заявление главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса о блокировке Россией транзита угля из Казахстана.

«Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны», — подчеркнул пресс-секретарь МИИР Мадияр Уакпаев.



О том, что угля может не хватить на отопительный сезон, украинский министр энергетики предупреждал уже в сентябре. Тогда же он предлагал нарастить объемы добычи и импорта топлива. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что на фоне энергетического кризиса в европейских странах Украина прекрасно готова к зиме. Кроме Казахстана, поставщиками угля должны были стать Польша, США и Австралия, однако что-то пошло не так.

Осенью депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин, комментируя сообщения о том, что на двух из трех теплоэлектростанций государственной компании «Центрэнерго» заканчиваются запасы угля, напомнил о высказываниях главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Тогда глава СБУ «в пафосных терминах» заявлял о «крючке зависимости от России», на котором Украина якобы оказалась из-за помогавшего договориться о поставках угля из Донбасса лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Похоже, в самое ближайшее время Баканову и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?» — написал Волошин в Facebook.

Хотя еще в мае Галущенко потребовал запретить импорт электроэнергии из России, мотивируя это энергетической безопасностью.

«Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, - прим. НСН) по запрету импорта электроэнергии из России и Белоруссии», — указано в заявлении на сайте Минэнерго Украины.