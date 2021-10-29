В Минэкономразвития назвали причину прекращения поставок угля на Украину

Минэкономразвития объяснило, что Россия прекратила поставки энергетического угля на Украину по причине растущих потребностей внутри страны, сообщает РИА Новости.

В Минэнерго подсчитали, насколько России хватит запасов угля

В ведомстве отметили, что в осенне-зимний период России следует уделять «особое внимание обеспечению собственных потребностей».

Также в Минэкономразвития добавили, что в ноябре Россия станет экспортером «более половины поставок всего угля», закупаемого Киевом.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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