«Поставили на колени»: Тимошенко заявила о зависимости Украины от электроэнергии из России и Белоруссии

Украина как никогда зависима от поставок электроэнергии из России и Белоруссии, страну «поставили на колени», считает бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом политик заявила в эфире телеканала «НАШ».

Веерные отключения электричества начались в Херсонской области Украины

Как отметила Тимошенко, «реальным спасением» будет, если Москва и Минск «не выключат рубильники по перетокам электроэнергии», и поставки электричества на Украину продолжатся, пишет РИА ФАН.

«Потому что у нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все, что нужно для отопительного периода и это значит, что нас поставили практически на колени», — подчеркнула экс-премьер.

Тимошенко поделилась мнением, что в случае отключения Украины от поставок из государств-соседей в стране не хватало бы электроэнергии. Кроме того, политик указала, что правительство само заявляет об аварийных перетоках на Украине, и это говорит о чрезвычайном положении, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: Юлия Тимошенко.
ТЕГИ:ЭлектроэнергияБелоруссияРоссияУкраинаЮлия Тимошенко
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