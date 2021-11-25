«Поставили на колени»: Тимошенко заявила о зависимости Украины от электроэнергии из России и Белоруссии
Украина как никогда зависима от поставок электроэнергии из России и Белоруссии, страну «поставили на колени», считает бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом политик заявила в эфире телеканала «НАШ».
Как отметила Тимошенко, «реальным спасением» будет, если Москва и Минск «не выключат рубильники по перетокам электроэнергии», и поставки электричества на Украину продолжатся, пишет РИА ФАН.
«Потому что у нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все, что нужно для отопительного периода и это значит, что нас поставили практически на колени», — подчеркнула экс-премьер.
Тимошенко поделилась мнением, что в случае отключения Украины от поставок из государств-соседей в стране не хватало бы электроэнергии. Кроме того, политик указала, что правительство само заявляет об аварийных перетоках на Украине, и это говорит о чрезвычайном положении, отмечает РЕН ТВ.
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