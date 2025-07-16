Под Новосибирском семь человек погибли в ДТП с двумя машинами
16 июля 202511:55
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Новосибирской области, погибли семь человек. Об этом сообщила региональная прокуратура.
По данным ведомства, авария произошла на 290-м км федеральной трассы К17.
«В результате... погибло семь человек, один человек пострадал», - указано в сообщении.
Ранее в Новосибирской области в поселке Красный Яр произошел взрыв газа в жилом доме. По последним данным, погиб один человек, еще один был госпитализирован, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru