Под Новосибирском семь человек погибли в ДТП с двумя машинами

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Новосибирской области, погибли семь человек. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, авария произошла на 290-м км федеральной трассы К17.

«В результате... погибло семь человек, один человек пострадал», - указано в сообщении.

Ранее в Новосибирской области в поселке Красный Яр произошел взрыв газа в жилом доме. По последним данным, погиб один человек, еще один был госпитализирован, пишет «Свободная пресса».

