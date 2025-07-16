Депутаты и автомобилисты поспорили о повышении утильсбора для «китайцев»
Китайские машины доступнее для россиян и побеждают в конкуренции с российскими автомобилями, рассказали НСН Рифат Шайхутдинов и Ян Хайцеэр.
Китайские автопроизводители не влияют на российский рынок, но они должны пойти на ряд уступок, чтобы облегчить жизнь отечественных производителей, заявил первый зампред думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов в разговоре с НСН.
Китайские компании захватывают российский авторынок, и отечественных производителей необходимо защитить. В частности, машины из КНР необходимо обложить пошлинами, предложил председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг в комментарии «Ленте.ру». Он также предложил повышать утилизационный сбор, назвав такую политику общемировой практикой. Депутат согласился с предложением коллеги и назвал еще одну проблему взаимодействия с китайскими производителями на российском рынке.
«Китайские машины не повлияли на ситуацию с отечественными автомобилями. Для большинства сервисных центров является проблемой лишь то, что китайцы выдают техническую документацию только дилерам, поэтому ремонт могут проводить только они. Здесь либо надо повышать утилизационный сбор, либо добиться соглашения с китайскими производителями, чтобы право на ремонт распространялись на всех. Тогда жизненный цикл транспортного средства из Китая продлится, что снизит число продаж иностранных авто, или российские компании получат преимущество», — отметил он.
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр не согласился с тем, что необходимо повышать налоги и пошлины, и назвал главную проблему высоких цен на легковой транспорт.
«Проблема в том, что как только мы повышаем цены для ввозимых автомобилей, за этим тут же следует рост и на отечественные модели. Это печально, и все знают, что за каждым подорожанием на импорт последует выравнивание стоимости наших автомобилей. Отрасль находится в кризисе, потому что на сегодняшний день у людей просто нет средств. Российский производитель должен выигрывать комфортом, удобством и технологическими решениями, а не ценой. Всем, кто хочет повышать утильсбор, предлагаю создать фонд помощи для граждан, которым жизненно необходим автомобиль, чтобы обеспечивать им субсидии для покупки. Цены могли бы снижаться, если бы мы наращивали производство автомобилей и экспортировали их за рубеж, но пока мы закупаем детали даже для своих собственных моделей. К сожалению, мы умеем строить ракетные корабли, но не можем наладить создание своих собственных транспортных средств, которые бы продавались на внешних рынках», — заключил он.
Ранее Хайцеэр рассказал НСН, почему немецкие автогиганты терпят крах на китайском рынке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутаты и автомобилисты поспорили о повышении утильсбора для «китайцев»
- «Им плевать!»: Индия и Китай не испугались санкций Трампа за дружбу с Россией
- Под Новосибирском семь человек погибли в ДТП с двумя машинами
- В Кремле призвали надавить на Украину для проведения переговоров с Россией
- В Белгородской области и Крыму сбили четыре украинских БПЛА
- «Все еще игрушка»: В отрасли объяснили крах спроса на электрокары
- Сенатор Шейкин: Россиян не будут наказывать за использование VPN
- «Это уже не шутки»: В каких случаях россиян накажут за использование VPN
- В Анкаре 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
- Зеленский жаловался Трампу на плохую помощь США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru