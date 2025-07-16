Китайские автопроизводители не влияют на российский рынок, но они должны пойти на ряд уступок, чтобы облегчить жизнь отечественных производителей, заявил первый зампред думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов в разговоре с НСН.

Китайские компании захватывают российский авторынок, и отечественных производителей необходимо защитить. В частности, машины из КНР необходимо обложить пошлинами, предложил председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг в комментарии «Ленте.ру». Он также предложил повышать утилизационный сбор, назвав такую политику общемировой практикой. Депутат согласился с предложением коллеги и назвал еще одну проблему взаимодействия с китайскими производителями на российском рынке.