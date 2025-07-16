В Кремле призвали надавить на Украину для проведения переговоров с Россией
Кремль призывает оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров между Киевом и Москвой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, основными в данном случае являются посреднические усилия США - президента Дональда Трампа и его команды.
«Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании. Мы... хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону», - указал Песков.
Ранее пресс-секретарь заявил, что РФ готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Однако соответствующих предложений от Киева не последовало, украинская сторона «не спешит», пишет «Свободная пресса».
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