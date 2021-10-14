«Придется ползти в Москву»: в Киеве властям предрекли проблемы из-за нехватки угля
Властям Украины придется «на коленях ползти» в Россию из-за энергокризиса в стране. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин.
Комментируя сообщения о том, что на двух из трех теплоэлектростанций государственной компании «Центрэнерго» запасы угля закончатся через несколько дней, парламентарий напомнил о высказываниях главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Ранее глава СБУ «в пафосных терминах» заявлял о «крючке зависимости от России», на котором Украина якобы оказалась из-за помогавшего договориться о поставках угля из Донбасса лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, отмечает Ura.ru.
«Похоже, в самое ближайшее время ему [Баканову] и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?» — написал Волошин в Facebook.
Накануне «Укрэнерго» объявило о тяжелой ситуации с запасами угля на ТЭС. В частности, на Змиевской станции топлива хватит на один день работы, на Углегорской — на три дня, Запорожская и Бурштынская станции смогут продержаться еще пять дней.
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